14 октября — какой церковный праздник, семь важных запретов дня, чтобы уберечь здоровье

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 14 октября, в православном календаре день памяти святой преподобной Параскевы Тарнавской. Параскева Тарнавская родилась в XV веке в семье священника в Тарнаве (современная Польша). От юности она отличалась благочестием и желанием служить Богу. После смерти родителей она решила посвятить свою жизнь монашеству.

Параскева поступила в монастырь, где вела аскетический образ жизни, исполняя молитвы и добрые дела. Она была известна своей добродетелью, смирением и милосердием к другим. Ее молитвы и добрые поступки приносили многим людям исцеление и помощь. Кроме монашеской жизни, Параскева занималась просвещением людей, обучая их основам веры и нравственности. Ее проповеди часто сопровождались чудесами, что укрепляло веру в ее силу и святость.

После ее смерти, произошедшей в XV веке, начались многочисленные чудеса, связанные с ее именем. Она стала объектом уважения и чествования среди верующих. Ее память отмечается в православной церкви, а иконы с ее изображением часто можно увидеть в храмах.

Церковный праздник 14 октября – день памяти святых мучеников Назария и других

Назарий был христианским проповедником, который по традиции проповедовал в Италии, в частности в Милане. Он верно служил Христу и активно распространял христианское учение. Из-за своих действий Назарий вызвал гнев местных властей, ведущих преследование христиан.

Назарий, вместе со своими товарищами, подвергся тяжким пыткам. Они были арестованы и поставлены в суд за свои верования. Святые мученики не отрекались от своей веры, даже когда им грозила смерть. Они стали свидетелями веры до самого конца, за что получили звание мучеников. Святые мученики Назарий, Гирий, Евсевий и другие считаются покровителями разных дел и нужд. Их мощи, по преданию, стали объектом поклонения, и многие храмы были возведены в их честь. Святая память этих мучеников отмечается в православной и католической церквях.

Приметы 14 октября

Народные приметы 14 октября / Фото: Unsplash

Вороны каркают – до потепления.

Дождь — в следующем году будет большой урожай пшеницы.

Яркие звезды ночью до большого урожая.

Что завтра нельзя делать

Запрещалось в этот день расчесывать волосы, ведь это принесет проблемы со здоровьем. Чтобы потом не плакать, не следует танцевать и много смеяться. Нельзя мыться, смоете все здоровье. Запрещается отправляться в далекое путешествие – это к ухудшению самочувствия. Вообще не следует выходить из дома. Нельзя вести домашние дела – будут проблемы со здоровьем. Не стоит шить и пользоваться иглами – можно "пришить" к себе болезни.

Что можно делать завтра

Молодые девушки собирались вместе и проводили ритуалы на замужество, помогавшие взглянуть на будущего мужа.

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