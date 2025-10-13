Церковный праздник 14 октября / © Фото из открытых источников

Завтра, 14 октября, в православном календаре день памяти святой преподобной Параскевы Тырновской. Родилась в городе Эпиват (на границе между Болгарией и Османской империей или у берегов Черного моря) в благочестивой семье.

Ее родители умерли, после чего она посвятила себя подвижнической жизни. Еще с детства была милосердной, помогала бедным, раздавала одежду убогим. Она совершила паломничество: побывала в Константинополе, поклонилась святыням, жила при храме, приняла монашество. Затем жила в Иорданской пустыне, большую часть подвижнического пути провела там.

По преданию, за два года до смерти ей явился ангел, который сказал, чтобы она вернулась на родину. Умерла мирно. Мощи ее — явленные нетлением и знаменуемые многочисленными чудесами исцеления. Место хранения мощей — собор в Яссах (г. Яссы, сегодня в Румынии).

Церковный праздник 14 октября — день памяти святых мучеников Назария и других

История этих мучеников разворачивается в I веке, примерно во времена правления императоров Нерона и Домициана. Главные события происходили в Милане (современная Италия), который являлся важным административным центром Римской империи.

Назарий родился в Риме, в благочестивой семье. Его отец был иудеем, а мать — христианкой по имени Перпетуя, которую окрестил святой апостол Петр. От матери Назарий принял христианскую веру и с юности ревностно служил Богу. Во время жестоких гонений на христиан Назарий раздал все свое состояние бедным, оставил Рим и отправился в путешествие проповедовать Евангелие в разные страны.

В начале он посетил Северную Италию, где проповедовал в Медиолане (Милане). Здесь он встретил двух братьев — Гервасия и Протасия, сыновей знатных римлян. Они уже были под арестом за веру, и Назарий их поддерживал духовно. После этого Назарий продолжил миссионерскую поездку в Галлию (современная Франция), где обратил в христианство многих язычников.

В Галлии Назарий встретил юношу Келсия, сына состоятельных родителей, которые позволили ему пойти с Назарием, чтобы он учился у него христианской жизни. Келсий стал верным учеником, спутником и соподвижником Назария в проповеди. Во время одного из путешествий Назария и Келсия были арестованы за проповедь Христа и приведены к императору Нерону. Император приказал жестоко пытать, а затем выгнать из Рима. Они продолжили проповедовать в Генуе, затем снова вернулись в Милан. В Милане их вторично арестовали. Проконсул отдал приказ отсечь им головы.

Приметы 14 октября

Листья опадает густо и быстро — зима будет суровая и ранняя.

Кошки и собаки ищут теплое место — морозная погода приближается.

Дождь или мелкий дождь — зима будет теплой и снег пойдет поздно.

Что завтра нельзя делать

В этот день народные приметы советуют воздержаться от любой домашней работы — стирать, шить, вышивать, гладить или убирать нельзя, иначе можно навлечь неприятности. Не следует беспокоить землю: ничего не копать, не сажать, не заниматься огородом. Также не стоит отправляться в дальний путь, потому что велика вероятность неудачи.

Что можно делать завтра

Преподобную Параскеву почитают как покровительницу женщин, к которой обращаются с молитвами об оздоровлении души и тела, исцелении от болезней и ран, а также о защите от вредных страстей и соблазнов.