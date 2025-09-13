ТСН в социальных сетях

14 сентября — какой церковный праздник, который нельзя делать в этот день, чтобы не было проблем в семье

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Церковный праздник 14 сентября

Церковный праздник 14 сентября / © Unsplash

Завтра, 14 сентября, в православном календаре Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Согласно традиции, Святая царица Елена, мать императора Константина Великого, во время паломничества в Иерусалим 326 года нашла Крест, на котором был распят Иисус Христос.

Вместе с Крестом были найдены гвозди и другие реликвии распятия. После обретения Креста он был перенесен в храм Гроба Господня. Император Константин Великий постановил торжественно воздвигать (подносить) Крест для поклонения. Так и возникла традиция Воздвижения Честного Креста, то есть возвышение Креста для благословения верующих.

Приметы 14 сентября

Народные приметы 14 сентября / © unsplash.com

Народные приметы 14 сентября / © unsplash.com

  • Ясная и солнечная погода Воздвижения — ожидают хорошего урожая зерновых и фруктов.

  • Дождь на этот день — предвестник плодородного года и изобилия.

  • Туман или утренний иней — до холодной и длинной осени.

Что завтра нельзя делать

На Воздвижении следует избегать какой-либо тяжелой работы: не стирать, не убирать, не заниматься рукоделием. Мытье окон или подметание пола могут “выместь” ваше счастье из дома. В этот день не стоит ходить далеко в лес или подниматься в горы — повышается риск беспокойных или агрессивных встреч с животными. Не раскрывайте своих планов, желаний или тайн — задуманное может не осуществиться, а секреты скоро станут известны другим. Хлеб и крошки нельзя выбрасывать: это чревато конфликтами и проблемами в семье.

Что можно делать завтра

По народным верованиям именно с этого дня приходит настоящая осенняя погода. Температура заметно падает, часто идут дожди, и улетают перелетные птицы. Дороги становятся мокрыми и грязными, и в древности люди избегали дальних поездок, опасаясь застрять в грязи.

