14 января — какой церковный праздник, почему нельзя лениться и стричь волосы

Завтра, 14 января, в православном календаре день памяти святой равноапостольной Нины. Святая равноапостольная Нина была просветительницей Грузии, родившейся около 280 года в Каппадокии. Она с детства любила Бога и молилась Пресвятой Богородице, чтобы помочь ей проповедовать Евангелие в Иверии (современная Грузия). Во сне она получила крест, сплетенный из виноградной лозы, и благословение от Богоматери. По легенде она также нашла хитон Господа Иисуса Христа, который был сохранен в городе Мцхете. Она совершила много чудес и целей, и превратила многих язычников в христиан. Она умерла в 335 году в Бодбе, где был построен монастырь в ее честь. Святая Нина считается одной из самых почетных святых в Грузии.

Приметы 14 января

Народные приметы 14 января / Фото: Pexels

С самого утра разорались вороны — скоро начнется метель.

На деревья выпал иней до потепления.

На небе плывут белые облака — скоро ударят сильные морозы.

Что завтра нельзя делать

В этот день наши предки старались не лениться, наоборот, брались за любую работу, ведь верили, что усилия точно принесут успех. Также запрещалось стричь волосы. Существовало поверье, что вместе с ним можно состричь счастье.

Что можно делать завтра

По поверьям коровье молоко в этот день отличалось лечебными свойствами, поэтому его использовали для приготовления разнообразных блюд. Также обязательно убирали в коровнике.

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