14 японских уловок для дома, которые помогут поддерживать порядок и облегчат ежедневную уборку

Порядок в доме

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В Японии знают много способов, как облегчить домашние дела и поддерживать порядок без лишних усилий. Особенно это важно для жителей небольших квартир, где каждый сантиметр имеет значение.

Такие необычные бытовые уловки японцы называют уравазами. Это простые, но изобретательные приемы, которые помогают быстрее выполнять повседневные задания, удобнее хранить вещи и тратить меньше времени на уборку.

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Многие из этих советов легко применить и в украинских домах, ведь для большинства из них не нужны дорогие средства или специальное оборудование.

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Лайфхаки, помогающие поддерживать порядок в доме

1. Сушите рубашки на вешенках, чтобы меньше их гладить

После стирки на одежде часто образуются складки, которые потом приходится разглаживать утюгом.

Чтобы уменьшить количество заломов, рубашки и блузки следует извлекать из стиральной машины сразу после завершения цикла. Вещь нужно хорошо встряхнуть, расправить воротник, манжеты и швы, после чего повесить на вешалку соответствующей формы. Когда одежда высохнет, ее можно перенести в шкаф без дополнительной сборки.

Этот способ особенно удобен для рубашек из тканей, которые не слишком мнутся. Однако он не гарантирует полного отсутствия складок, а тяжелые трикотажные вещи лучше сушить горизонтально, чтобы они не растягивались.

2. Держите необходимые мелочи в отдельном органайзере

Если вы часто меняете сумки, каждый раз приходится переводить ключи, документы, зарядные устройства и другие вещи.

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Чтобы ничего не забывать можно использовать небольшую косметичку или органайзер с несколькими отделениями. В нем удобно хранить салфетки, пластыри, ручку, зарядный кабель и другие предметы, которые постоянно требуются вне дома.

При смене сумки достаточно перевести один органайзер вместо десятка отдельных вещей.

3. Замораживайте фарш небольшими плоскими порциями

Большой замороженный кусок фарша неудобно использовать, если для приготовления блюда требуется только его часть.

Чтобы избежать лишней разморозки, мясо лучше сразу после покупки разделить на порции. Каждую порцию можно положить в отдельный замораживающий пакет, удалить лишний воздух и распределить фарш тонким слоем.

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Такие пакеты занимают меньше места в морозильной камере, а маленькие порции быстрее размораживаются.

Сырой фарш нужно размораживать в холодильнике или другим безопасным способом непосредственно перед приготовлением. Не оставляйте его на кухонном столе длительное время. Повторная заморозка продуктов, которые размораживались в холодильнике, при определенных условиях допускается, хотя их качество может ухудшиться.

4. Храните зелень вертикально

Укроп, петрушка и зеленый лук могут быстро терять свежесть из-за неправильных условий хранения.

Один из способов — поставить зелень вертикально в высокий контейнер или стакан. Стебли можно завернуть в слегка влажное бумажное полотенце, а сверху неплотно накрыть пакетом.

Такой способ помогает уменьшить потерю влаги и защищает нежные листья от пересыхания.

Однако продолжительность хранения зависит прежде всего от температуры, влажности и состояния зелени.

Бумажное полотенце нужно регулярно проверять и менять, если оно загрязнилось. Если зелень стала скользкой или неприятный запах, использовать ее не стоит.

5. Развешивайте белье так, чтобы между вещами циркулировал воздух

В холодное время года белье часто сохнет прямо в квартире. Из-за медленного высыхания ткань может приобретать затхлый запах.

В Японии для комнатной сушки используют способ размещения вещей в форме арки. Длинные полотенца, брюки и рубашки вешают по краям сушилки, а более короткие вещи — посередине. Такое расположение может улучшать движение воздуха между вещами.

Однако главное — не перегружать сушилку, оставлять промежутки между одеждой и обеспечивать достаточное проветривание помещения.

Если в комнате слишком влажно, следует использовать вентиляцию или осушитель воздуха. Не сушите белье непосредственно на электрических обогревателях или вплотную.

6. Используйте бумажную крышку, чтобы равномерно тушить блюда

В Японии при тушении овощей и мяса используют необычный прием — накрывают продукты не обычной крышкой, а вокруг пергаментной бумаги, которую кладут непосредственно на их поверхность.

Этот способ называется отосибутом. Благодаря такой крышке жидкость во время кипения лучше распределяется между ингредиентами, а продукты меньше двигаются и сохраняют форму. Потому блюдо не нужно так часто перемешивать.

Сделать бумажную крышку очень просто:

Вырежьте из пергамента круг чуть меньшего диаметра, чем кастрюля. Сделайте посередине небольшое отверстие для выхода пара. Поместите бумажный круг непосредственно на продукты. Тушите блюдо на слабом огне, следя за количеством жидкости.

Такой способ особенно удобен для приготовления картофеля, моркови, мяса и других тушеных блюд.

Важно использовать только пергамент, предназначенный для приготовления пищи. Его края не должны выступать за пределы кастрюли или касаться открытого пламени. Бумажная крышка не защитит от пригорания блюдо, если жидкость полностью выкипит.

7. Используйте распорную штангу под кухонной мойкой

В шкафчике под раковиной часто скапливается много бутылок с бытовой химией.

Чтобы лучше организовать пространство можно установить небольшую распорную штангу между стенками шкафа. На нее удобно подвешивать легкие бутылки с распылителями, а нижнюю часть использовать для других хозяйственных вещей.

Перед установкой нужно убедиться, что стенки шкафа достаточно крепкие, а сама штанга выдержит нагрузку.

Если дома есть маленькие дети, опасные моющие средства лучше хранить в закрытом шкафу или другом недоступном месте.

8. Подписывайте коробки и контейнеры

Когда каждая вещь имеет свое место, поддерживать порядок гораздо проще.

Для этого можно использовать коробки, маленькие контейнеры и подписанные отделения. Например, хранить батарейки, зарядные кабели, канцелярские принадлежности и инструменты.

Чтобы сделать подписи, достаточно малярной ленты и маркера. Такой способ особенно удобен в семьях, где одними вещами пользуются несколько человек.

В то же время, бытовую химию нельзя переливать в бутылки из-под напитков, даже если их подписать. Опасные вещества следует хранить в оригинальной упаковке.

9. Защищайте верхние поверхности шкафов от жира и пыли

На верхних поверхностях кухонных шкафов со временем скапливается липкий слой пыли и жира.

Чтобы упростить дальнейшую уборку, на холодные горизонтальные поверхности можно уложить защитный материал, который легко заменить. Когда он запачкается, его достаточно осторожно снять и утилизировать.

Однако бумагу и пластиковую плёнку нельзя размещать вблизи конфорок, нагревательных элементов или вентиляционных отверстий техники.

Особо важно не накрывать вентиляционные решетки холодильника и других электроприборов.

10. Убирайте конденсат из окон

В холодное время года на стекле нередко образуются капли воды. Причина в том, что теплый влажный воздух контактирует с холодной поверхностью стекла.

Если конденсат постоянно скапливается на рамах и подоконниках, это создает благоприятные условия для появления плесени. Поэтому влагу следует регулярно убирать сухой тканью или резиновым скребком.

Также необходимо обеспечивать надлежащую вентиляцию помещения. Если окна постоянно запотевают, необходимо проверить уровень влажности, состояние вентиляции и теплоизоляцию окон.

Само устранение причины чрезмерной влажности поможет решить проблему надолго.

11. Сделайте органайзеры из упаковок от молока

Для приведения в порядок кухонных ящиков не обязательно покупать специальные разделители.

Можно использовать чистые картонные упаковки от молока, сока или других продуктов.

Сначала их нужно тщательно вымыть и полностью высушить. После этого упаковки обрезают до нужной высоты и размещают внутри ящика.

В таких самодельных контейнерах можно хранить прищепки, канцелярские мелочи, пакетики с приправами и другие предметы.

Главное — не использовать упаковки, оставшиеся влажными или имеющие неприятный запах.

12. Удаляйте накипь лимонной кислотой

Белый налет на стенках чайника образуется из-за минеральных веществ, содержащихся в воде.

Для его удаления можно использовать лимонную кислоту, если это разрешает инструкция производителя. Кислота помогает растворять минеральные отложения, после чего чайник необходимо тщательно промыть. Для других кухонных загрязнений подходит пищевая сода.

Однако сода и лимонная кислота действуют по-разному, поэтому выбор средства зависит от типа загрязнения и поверхности.

Никогда не смешивайте лимонную кислоту, уксус или другие кислотные средства с хлорными отбеливателями. Такое сочетание может привести к выделению токсичного газа.

Также не используйте кислотные средства для очистки мрамора и других чувствительных к кислотам материалов.

13. Проговаривайте вслух важные действия

Приходилось ли вам возвращаться домой, чтобы проверить, отключили ли утюг или плиту?

В Японии существует метод сиса канко, который используют, в частности, работники железной дороги. Его принцип состоит в сочетании указательного жеста и словесного подтверждения.

К примеру, перед выходом из квартиры можно посмотреть на плиту, проверить положение переключателей, показать на них пальцем и сказать: «Плита выключена». Так же можно проверить утюг и входную дверь.

Это помогает сосредоточить внимание на действии, которое обычно выполняется автоматически.

В то же время, он не заменяет фактическую проверку электроприборов и не гарантирует полного исчезновения тревожных сомнений.

14. Используйте бумагу для влажных пищевых отходов

Овощные очистки и другие влажные отходы могут вызвать протекание мусорного пакета и появление неприятного запаха. Чтобы уменьшить количество жидкости, их можно завернуть в бумагу перед выбрасыванием.

Также несколько слоев бумаги можно уложить на дно мусорного ведра под пакет.

Однако бумага только поглощает часть влаги — она не обеззараживает отходы и не гарантирует отсутствие запаха.

Остатки сырого мяса и рыбы лучше плотно паковать и выносить как можно скорее.

Именно регулярное унос мусора и очистка ведра остаются самыми эффективными способами предотвратить появление неприятного запаха.

Как использовать эти уловки дома

Чтобы домашние дела занимали меньше времени, не нужно менять все повадки за один день.

Можно начать с одного-двух приемов, наиболее отвечающих вашим потребностям. К примеру, упорядочить ящик, изменить способ сушки белья или разделить продукты на порции перед замораживанием.

Главное — выбирать практические и безопасные решения, которые действительно упрощают повседневные задачи.

Ведь поддерживать порядок гораздо легче, когда вещи хранятся в удобных местах, продукты правильно организованы, а мелкие бытовые проблемы не приходится решать каждый день.

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