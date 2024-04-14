15 апреля — какой церковный праздник, не делайте одну важную вещь, чтобы жизнь не изменилась к худшему

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 15 апреля, в православном календаре день памяти святых Аристарха, Пуда и Трофима из 70 апостолов. Святые Аристарх, Пуд и Трофим были частью группы из 70 апостолов, которых Иисус Христос избрал для проповеди. Они жили в I веке и часто находились в окружении апостолов Петра и Павла.

Аристарх, упомянутый в Деяниях Апостолов и Посланиях Павла к колоссянам и Филимону, служил у апостола Павла и стал епископом в Апамии Сирской. Пуд, которого также упоминает Павел в Послании второму Тимофею, был Римским сенатором и часто принимал Петра и Павла. Трофим сопровождал апостолов в их путешествиях и известен своей благочестивостью.

Церковный праздник 15 апреля – день памяти мучениц Василисы и Анастасии.

Святые мученицы Василиса и Анастасия были христианками, которые жили в Риме и были обращены в христианство святыми апостолами Петром и Павлом. Они посвятили свою жизнь служению Господу и помогали преследуемым христианам.

Во время преследований христиан императором Нероном, Василиса и Анастасия без страха собирали тела мучеников и хоронили их. Когда Нерон узнал их действия, он приказал их заключить в тюрьму. В тюрьме они были подвергнуты жестоким пыткам, но остались крепкими в своей вере и не предали Христа. В конце концов они были казнены мечом за свою веру.

Приметы 15 апреля

Народные приметы 15 апреля / Фото: Pexels

Ночью похолодало до теплого и солнечного дня.

Грачи бегают и играют до теплой погоды.

У звезды красный оттенок — будет дождь и ветер.

Что завтра нельзя делать

Нельзя в этот день переносить пчел с места зимовки в ульи. Наши предки считали, если так сделать, то ваша жизнь изменится к худшему. Не стоит делиться сокровенными мыслями, даже с самыми близкими людьми. Это приведет к тому, что все обернется против вас.

Что можно делать завтра

Наши предки приметили, что наши предки в этот день прислушиваются к ветру. Так, например, если вы увидели во сне говорящего младенца, стоит ожидать чего-то удивительного. А если приснился звон колоколов – может произойти пожар.

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