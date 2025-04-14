Церковный праздник 15 апреля 2025 года / © Unsplash

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Завтра, 15 апреля, в православном календаре день памяти святых апостолов из 70 Аристарха, Пуда и Трофима. Святые Аристарх, Пуд и Трофим — это три важные фигуры среди 70 апостолов, которые были избраны Христом для того, чтобы распространять Его учение среди народов. Их жизнеописания не так широко описаны, как у других апостолов, но они все равно оставили важный след в истории раннего христианства.

Аристарх был христианским проповедником, родом из Солуни (современная Салоника). Он упоминается в нескольких местах Нового Завета, в частности в Послании к Колоссянам и в Апостолов. В Деяниях говорится, что он был с Павлом во время его путешествий и даже попал в плен из-за своей веры. Он стал мучеником и погиб из-за своей преданности Христу. Аристарх был одним из тех, кто не испугался преследований и продолжал проповедовать Евангелие даже под угрозой смерти.

Пуд упоминается только однажды в Новом Завете — в Послании к Тимофею, где Павел пишет, что он был с ним в последние дни его жизни. Более подробной информации о Пуде нет, но можно предположить, что он был спутником апостола Павла и помогал ему в его миссионерской деятельности. Это может указывать на его важную роль в раннем христианстве даже если она не была зафиксирована в других источниках.

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Трофим является еще одной малоизвестной фигурой среди 70 апостолов. Он упоминается как сотрудник Павла, помогавший ему в распространении христианства. Хотя конкретных сведений о его жизни очень мало, известно, что он был важной частью ранней церкви и также известен как погибший за веру мученик.

Приметы 15 апреля

Народные приметы 15 апреля / © unsplash.com

Ласточки прилетели — лето будет урожайным и теплым.

Гроза показывает, что будет много зерна.

Солнечно и тепло — ждите жаркое лето.

Что завтра нельзя делать

В этот день не следует ругаться, вступать в конфликты, отказывать в помощи, наносить оскорбление или вред животным, птицам и пчелам.

Что можно делать завтра

В молитвах обращаются к святым апостолам, прося их покровительства для исцеления от хронических болезней и для материального благополучия.

Также верующие обязательно молятся чудотворной Вышгородской иконе Божией Матери за освобождение от тяжелых болезней, особенно болезней сердца и глаз, а также просят защиты для дома и близких от злых сил. Этот святой образ является защитником воинов; к нему обращаются, чтобы он укрыл вражду, способствовал миру и придавал благоразумию. Кроме того, Вышгородская Богородица известна как покровительница брака и семьи.