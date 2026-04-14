Церковный праздник 15 апреля

Завтра, 15 апреля, в православном календаре день памяти святых апостолов Аристарха, Пуда и Трофима. Аристарх происходил из Фессалии и был спутником апостола Павла во время его второго и третьего миссионерских путешествий. Он упоминается в Деяниях святых апостолов как верный друг и защитник Павла, особенно во время его заключения. По преданию, Аристарх сопровождал апостола в Рим, где вместе переносил бремя проповеди среди язычников и христианских общин.

Пуд был одним из тех, кого апостол Павел называет «служителями Христовой Церкви». Его жизнь и деятельность связаны с распространением христианства на территории Малой Азии, где он помогал утверждать общины верующих, поддерживал мир и единство в христианских общинах.

Трофим занимал важное место среди сотрудников апостола Павла. Он был известен своей благочестивой и ревностью в учении, а также в содействии воспитанию новых христиан в нравственности и духовной дисциплине. По преданию, он был близким сотрудником апостола в Риме и Малой Азии, где проповедовал Евангелие и наставлял общины.

Церковный праздник 15 апреля — Сретение Вышгородской (Владимирской) иконы Пресвятой Богородицы

Вышгородская (Владимирская) икона Пресвятой Богородицы известна с XI века. Ее история тесно связана с княжескими семьями Киевской Руси. Летописи свидетельствуют, что икона была принесена в Вышгород князем Владимиром, вероятно, в связи с крещением Руси и стала объектом особого почитания среди народа.

По преданию, икона Вышгородской Богородицы исцеляла больных, защищала город от врагов и способствовала установлению мира в княжеских столицах. Впоследствии она была перенесена в Киев, где она получила еще большую популярность и стала символом духовного единения русских земель.

Приметы 15 апреля

Если утро тихое и ясное — лето будет теплое и спокойное.

Солнечно и теплый ветер предвещает раннее потепление и быстрое восхождение травы.

Утром 15 апреля может означать еще несколько холодных ночей.

Что завтра нельзя делать

По народным приметам, в этот день следует быть осторожными в быту и финансовых делах. Не рекомендуется вытряхивать подушки или матрасы, чтобы случайно не «вытряхнуть» из дома счастье и благополучие. Также не советуют давать деньги в долг — это может привести к ненужным потерям или финансовым трудностям.

Что можно делать завтра

Вышгородская икона Пресвятой Богородицы известна многочисленными чудесными исцелениями, оберегает тех, кто к ней обращается. В православии верующие молятся о спасении от тяжелых недугов, особенно болезней сердца и глаз, а также о защите дома, семьи и близких людей. Этот день способствует духовному очищению, миру в доме и укреплению веры.