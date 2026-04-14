15 апреля — какой церковный праздник, почему не следует трясти матрасы
Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 15 апреля, в православном календаре день памяти святых апостолов Аристарха, Пуда и Трофима. Аристарх происходил из Фессалии и был спутником апостола Павла во время его второго и третьего миссионерских путешествий. Он упоминается в Деяниях святых апостолов как верный друг и защитник Павла, особенно во время его заключения. По преданию, Аристарх сопровождал апостола в Рим, где вместе переносил бремя проповеди среди язычников и христианских общин.
Пуд был одним из тех, кого апостол Павел называет «служителями Христовой Церкви». Его жизнь и деятельность связаны с распространением христианства на территории Малой Азии, где он помогал утверждать общины верующих, поддерживал мир и единство в христианских общинах.
Трофим занимал важное место среди сотрудников апостола Павла. Он был известен своей благочестивой и ревностью в учении, а также в содействии воспитанию новых христиан в нравственности и духовной дисциплине. По преданию, он был близким сотрудником апостола в Риме и Малой Азии, где проповедовал Евангелие и наставлял общины.
Церковный праздник 15 апреля — Сретение Вышгородской (Владимирской) иконы Пресвятой Богородицы
Вышгородская (Владимирская) икона Пресвятой Богородицы известна с XI века. Ее история тесно связана с княжескими семьями Киевской Руси. Летописи свидетельствуют, что икона была принесена в Вышгород князем Владимиром, вероятно, в связи с крещением Руси и стала объектом особого почитания среди народа.
По преданию, икона Вышгородской Богородицы исцеляла больных, защищала город от врагов и способствовала установлению мира в княжеских столицах. Впоследствии она была перенесена в Киев, где она получила еще большую популярность и стала символом духовного единения русских земель.
Приметы 15 апреля
Если утро тихое и ясное — лето будет теплое и спокойное.
Солнечно и теплый ветер предвещает раннее потепление и быстрое восхождение травы.
Утром 15 апреля может означать еще несколько холодных ночей.
Что завтра нельзя делать
По народным приметам, в этот день следует быть осторожными в быту и финансовых делах. Не рекомендуется вытряхивать подушки или матрасы, чтобы случайно не «вытряхнуть» из дома счастье и благополучие. Также не советуют давать деньги в долг — это может привести к ненужным потерям или финансовым трудностям.
Что можно делать завтра
Вышгородская икона Пресвятой Богородицы известна многочисленными чудесными исцелениями, оберегает тех, кто к ней обращается. В православии верующие молятся о спасении от тяжелых недугов, особенно болезней сердца и глаз, а также о защите дома, семьи и близких людей. Этот день способствует духовному очищению, миру в доме и укреплению веры.