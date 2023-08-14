15 августа — какой церковный праздник, почему нужно смотреть на погоду и чествовать лошадей

Завтра, 15 августа, в православном календаре день перенесения мощей святого Стефана. Перенос мощей святого Стефана – это важное событие в истории христианства, свидетельствующее об уважении к первому мученику за веру в Иисуса Христа. Святой Стефан был одним из семи диаконов, которых избрали апостолы для служения бедным и нуждающимся. Он также был выдающимся проповедником, который не боялся свидетельствовать о своей вере перед иудеями. За это он был приговорен к смерти избиением камнями, став первым, кто пролил свою кровь за Христа.

Мощи святого Стефана долго оставались неизвестными, пока не были обнаружены в 415 году святым Гамалиилом, учителем апостола Павла. Он сообщил о месте захоронения Стефана священнику Луциану во сне. После того, как мощи были найдены, они творили многочисленные чудеса и исцеления. 428 года мощи святого Стефана были перенесены из Иерусалима в Константинополь по приказу императора Феодосия II и положены в церковь Святых Апостолов. Доля мощей святого Стефана также находится в Киево-Печерской Лавре, куда ее принес в 1108 году князь Владимир Мономах.

Церковный праздник 15 августа – день памяти священномученика Стефана, папы Римского

Священномученик Стефан, папа Римский, был двадцать третьим главой католической церкви от 254 до 257 года. Родился в Риме, но имел греческое происхождение. Служил архидьяконом во время правления папы Луция I, перед смертью назначившего его своим преемником. Стефан был величайшим проповедником и защитником православной веры. Он подвергался преследованиям от императора Валериана, который приказал убить всех христианских священников и епископов.

Одним из главных вопросов, которым занимался Стефан, было крещение еретиков и апостотов. Он считал, что таким людям не нужно повторно креститься, а достаточно покаяться и принять рукоположение от законного епископа. Эта позиция противоречила мнению Киприяна, епископа Карфагенского, и многих других восточных и африканских епископов, которые считали, что крещение еретиками недействительно и требует перекрещения.

Стефан погиб мученической смертью в 257 году. По легенде, когда он служил мессу в церкви Святого Стефана, в него ворвались солдаты Валериана и отрубили ему голову. Его тело было похоронено в катакомбах Каллиста. Память о нем сохранилась как в католической, так и православной церквях. Он также считается покровителем хорватского города Хвар7.

Приметы 15 августа

Народные приметы 15 августа / Фото: Pexels

Погода 15 августа показывает, какой она будет еще следующие 6 недель.

Кошка постоянно скребет когтями по полу — будет ненастье.

Лягушки начали громко квакать — к дождю.

Что завтра нельзя делать

Святой Стефан в народе считался покровителем лошадей, потому в этот день запрещено оскорблять этих домашних животных. Церковь также не позволяет ругаться, злословить, сплетничать, врать. Не стоит начинать больших дел, они не закончатся добром.

Что можно делать завтра

Наши предки 15 августа косили траву, остающуюся после скашивания. Также уже начинают собирать сливы, яблоки, поздний урожай вишни, делают из них разные консервы на зиму. Начинался период дождей, поэтому пытались заранее скрыть сено от непогоды.

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