15 декабря — какой церковный праздник, почему не следует жаловаться на холодную погоду

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 15 декабря, в православном календаре день памяти святого священномученика Елевтерия.

Елевтерий родился в семье благочестивых христиан в Риме. Его мать, Анфия, была женщиной знатного рода, обратившейся в христианство через проповеди апостолов. Она воспитала сына в вере и любви к Богу. Елевтерий с юности проявлял глубокое благочестие и желание служить Церкви. В 20-летнем возрасте он был рукоположен во епископа города Иллирика (ныне часть Балканского полуострова). Несмотря на свой молодой возраст, он мудро руководил паствой, распространял христианство и обращал многих язычников к вере.

Во времена императора Адриана (117–138 гг.) начались гонения на христиан. Елевтерий был схвачен по приказу местных правителей и доставлен в Рим. Там его заставляли отречься от Христа и поклониться языческим богам, но он твердо отказался. Святой подвергся жестоким пыткам, но остался непоколебимым в вере. По преданию, во время его страданий многие присутствующие обратились в христианство, поражены его терпением и происходившими чудесами. В конце концов, Елевтерий был казнен из-за усечения мечом около 120 года.

Церковный праздник 15 декабря – день памяти святого преподобного Павла

Преподобный Павел родился в Малой Азии (возможно, вблизи Пергама) в благочестивой христианской семье. С раннего возраста он стремился посвятить свою жизнь Богу. В юности Павел поступил в монастырь, где был обучен основам монашеской жизни. Впоследствии он поселился на горе Латр в Малой Азии и начал вести жизнь отшельника. Павел снискал славу праведника и подвижника благодаря своим аскетическим подвигам, посту, молитве и глубокому смирению. Он постоянно боролся со страстями и стремился к духовному совершенству.

Его подвиги привлекали многих учеников, собиравшихся вокруг него. На горе Латр по его инициативе было основано несколько монастырей, ставших центрами духовной жизни. Преподобный Павел был для своих учеников примером добродетели и благочестия. Преподобному Павлу приписывают многие чудеса как при его жизни, так и после смерти. Он помогал больным и нуждающимся, исцелял молитвами и давал духовный совет всем, кто к нему обращался.

Преподобный Павел умер в глубокой старости, около 956 года.

Приметы 15 декабря

Народные приметы 15 декабря / Фото: Unsplash

Над крышами домов кружат вороны — будет ненастье.

Кот спит целый день – ждите морозную и суровую зиму.

Утром на окнах узоры – весна придет рано и будет теплой.

Что завтра нельзя делать

В этот день нельзя жаловаться на холодную погоду, если так поступать, то, по поверьям, у человека будет слабое здоровье в течение всего года. Чтобы укрепить здоровье, важно оставаться радостным и веселым.

Что можно делать завтра

Верующие молятся святым о здоровье, укреплении духа, благополучии. Также наши предки совершали особый обряд, который должен был сделать солнце сильнее. Для этого утром выходили на улицу, выбрасывали горячий уголь и произносили "С крыльца сойди, золотой уголь по двору покоти".

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