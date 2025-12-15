Церковный праздник 15 декабря / © unsplash.com

Сегодня, 15 декабря, в православном календаре день памяти святого священномученика Елевтерия. Елевтерий родился в Риме, в семье знатного римлянина — его отец работал при императорском дворе. После смерти отца воспитание и образование юноши взяла на себя мать, Анфия, уверовавшая во Христа благодаря проповеди апостолов. Мать поручила сына для учебы при епископе Рима Аникета, который увидел в нем особую склонность к духовной жизни.

По летописям, в 15 лет Елевтерия рукоположили в дьяконы, в 18 — в пресвитеры, а в 20 лет — в епископа. Он был поставлен епископом в провинции Иллирии (с должностью в городе Валона, современная Албания). Святитель усердно заботился о пастве: проповедовал, обращал в христианство язычников, растил Церковь, «заботился как добрый пастырь».

Во времена гонений на христиан при императоре Адриане, командир по имени Феликс был послан с войском, чтобы доставить Елевтерия в Рим. Когда Феликс вошел в церковь и услышал проповедь Елевтерия, его сердце изменилось, и он сам принял христианство. Елевтерий окрестил его. По прибытии в Рим Святого подвергли жестоким пыткам: били, пекли на железном ложе, варили в смоле, бросали в горящие печи — однако, по свидетельству, чудом попал. Увидев это, проводивший пытки губернатор Кориб (Caribus / Corybus) тоже уверовал — и за это был казнен. то же — Феликс тоже. остальному самому Елевтерию отрубили голову. Когда мать, Анфия, пришла к телу сына, ее тоже казнили. Это произошло около 120 лет.

Церковный праздник 15 декабря — день памяти святого преподобного Павла

Павел Фивейский жил в Египте, в городе Фиваиде. Он остался сиротой, и после трудностей с родственником — из-за неприязни и наследства — покинул мир и ушел в пустыню, чтобы избежать преследований христиан во время гонений императора Декий (249-251). Дав обет отшельника, он поселился в пещере у подножия горы, жил молитвой, постом — с хлебом и финиками, которые приносил ему ворон, и одевался в пальмовые листья, выдерживая жару и холод.

По преданию, когда ему было уже много лет (около 91 жизни в пустыне), его молитвы и подвиг увидел Антоний Великий — и один из его собратьев отшельников нашел Павла. Этот визит показал смирение Павла: он вышел ему навстречу, перешагнув через свою пустынную аскезу. Павел Фивейский умер около 341 года в возрасте 113 лет.

Приметы 15 декабря

Народные приметы 15 декабря

Ясная погода 15 декабря предсказывает суровую и морозную зиму.

Сильный ветер или метель указывает на то, что морозы будут сильными, а снег ляжет надолго.

Теплый день предполагает холодный конец луны или морозную зиму.

Что сегодня нельзя делать

Не стоит в этот день жаловаться на холод — по старинным верованиям, это может ослабить здоровье. Для укрепления сил и хорошего самочувствия лучше оставаться бодрым и сохранять веселое настроение.

Что можно делать сегодня

В этот день хорошо делать добрые дела: помогать нуждающимся, отдавать теплую одежду, кормить птиц — так считают, что щедрость и забота принесут удачу в новом году.