15 февраля – какой церковный праздник, что делать, чтобы защитить скот от болезней

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 15 февраля, в православном календаре день памяти святого апостола Онисима. Онисим был рабом у Филимона, богатого христианина из Колосса, которому апостол Павел адресовал свое Послание к Филимону. Согласно преданию, Онисим сбежал от своего господина и попал в Рим, где познакомился с Павлом. Апостол обратил его в христианство и называл своим духовным отпрыском. Позднее Павел, соблюдая законы Римской империи, отправил Онисима обратно к Филимону с письмом, в котором просил принять его уже не как раба, а как брата во Христе.

Впоследствии Онисим стал епископом в Византии, продолжая проповедовать Слово Божие. При императоре Траяне (98–117 гг.) его заключили в тюрьму и отправили в Рим, где он погиб мученической смертью – его забили до смерти камнями.

Приметы 15 февраля

Народные приметы 15 февраля / Фото: Unsplash

Мороз на Онисима – летом будет богатый урожай.

Сильный ветер в этот день указывает на дождливое лето.

Во дворе скот спокойный – ждите теплую весну.

Что завтра нельзя делать

Нельзя ругать скот – считалось, что после этого животное может заболеть или потерять силу. Не следует работать в поле – день считался неблагоприятным для сельскохозяйственных работ. Запрещается брать и давать взаймы – чтобы не потерять финансовое благосостояние. Верили, что в этот день нельзя ссориться или желать кому-нибудь зла, иначе год будет тяжелым.

Что можно делать завтра

Хозяева старались накормить волов, коров, овец и лошадей, чтобы они были здоровыми и выносливыми. Освящали соль и подмешивали ее в корм, чтобы защитить скот от болезней. В церквях молились святому Анисиму, чтобы скот был плодовитым, а будущий урожай – щедрым. Женщины в этот день жгли старые веники, чтобы выгнать из дома злых духов и нечистую силу.

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