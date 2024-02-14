15 февраля — какой церковный праздник, зачем класть под подушку мужа хлеб из трех злаков

Завтра, 15 февраля, в православном календаре день памяти святого Онисима.

Святой апостол Онисим принадлежал к числу семидесяти апостолов. Его жизнь связана со святым апостолом Павлом. Онисим был рабом знатного человека по имени Филимон. Он убежал от своего господина и прибыл в Рим, где встретил святого апостола Павла. Под влиянием Павла Онисим принял христианство и был крещен. Впоследствии святой апостол Павел написал особое письмо к Филимону, господину Онисиму. В этом письме Павел просил Филимона простить Анисиму его грехи и принять его как брата. Филимон с радостью ответил на эту просьбу и принял Онисима не как раба, но как брата. После кончины апостолов Онисим стал епископом в Эфесе. Он проповедовал Христа в разных городах, в частности, в Испании, Коринфе, Колоссах и Патре.

Церковный праздник 15 февраля — день Виленской иконы Божией Матери

Виленская икона Божией Матери, также известная как Остробрамская икона, является одной из самых ценных святынь изобразительного искусства. Древние традиции Православной Церкви связывают ее со святым городом Вильно (современный Вильнюс, Литва). Икона получила свое название по месту нахождения – Острые ворота, городские ворота Вильнюса. По преданию, это одна из самых древних икон, написанных евангелистом Лукой при жизни Божией Матери. Она была перенесена в Константинополь из Палестины, а отсюда получила наименование "Иерусалимская".

Виленская икона известна своими чудотворными свойствами. Верующие из разных городов и народов Южной и Восточной Европы приходят к ней с молитвами и просьбами. Икона продолжает быть объектом поклонения как католикам, так и православным во всем мире. Она есть символ единения и веры.

Приметы 15 февраля

Народные приметы 15 февраля / Фото: Pexels

Поднялся уровень воды в реках — к хорошему сенокосу.

Закат красный — к метели.

Все еще висят сосульки – зима будет затяжной.

Что завтра нельзя делать

Наши предки считали, что в этот день нельзя никому доверять, потому что какие-либо обещания не сбудутся. Этот день считается плохим для уборки и ремонта, может принести беду в семью.

Что можно делать завтра

Женщины в старину пекли хлеб из трех злаков и подкладывали его под подушку своему мужу, а утром предлагали его на завтрак. Верили, что так можно утихомирить гнев партнера. Все крошки из этого хлеба обязательно отдавали птицам.

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