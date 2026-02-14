Церковный праздник 15 февраля / © unsplash.com

Завтра, 15 февраля, в православном календаре день памяти святого апостола Онисима. Имя Онисим в переводе с греческого означает «полезный», и его жизнь полностью оправдала это значение. По преданию, они были рабом христианина Филимона, жившего в Колоссах. Как и многие рабы того времени, Онисим подвергался строгому обращению и ограничениям в свободе.

Встреча с апостолом Павлом стала переломным моментом в жизни Онисима. В темнице Павел учил его словом Божиим, открывая подлинную ценность любви, прощения и свободы во Христе. Пораженный духовной силой Павла и его учением, Онисим обратился к христианству, став не только верующим, но и активным служителем Церкви.

Апостол Павел, пишу свое краткое, но чрезвычайно важное послание к Филимону, призывает его принять Онисима не как раба, а как брата во Христе. Это письмо стало символом христианского прощения и равенства перед Богом, подчеркивая, что во Христе нет рабов и свободных — все дети Божьи.

После возвращения к своему хозяину Онисим продолжал жить по закону Христа, служил людям и проповедовал Слово Божье. Традиционные источники свидетельствуют, что он пострадал за веру, принял мученическую смерть и был прославлен среди святых. Его жизнь стала примером того, как Божья любовь способна превратить любого человека, независимо от социального положения.

Приметы 15 февраля

Если в этот день ожидается дождь, то осень будет ясная.

Теплая и солнечная погода 15 февраля обещает раннюю весну.

Сильный ветер — до холодного марта.

Что завтра нельзя делать

В этот день не стоит давать обещаний и ссужать деньги, ведь это может принести непредсказуемые последствия.

Что можно делать завтра

15 февраля почитают святого апостола Онисима, считающегося покровителем овцеводов. Традиционно в этот день пастухи молятся о здоровье своих овец и просят благословения на богатый и сильный приплод.