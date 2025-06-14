Церковный праздник 15 июня / © Unsplash

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Завтра, 15 июня, в православном календаре день памяти святого пророка Амоса. Родился в селении Фекоа, был пастухом и сокомором. Пророк позже отмечал, что Бог призвал его к служению, чтобы передать Слова Господа простыми словами.

Предсказывал он во времена правления Иеровоама II в Израильском царстве и Озии в Иудее. Больше всего свои пророчества передавал в городе Вефиль, который являлся главным святилищным местом израильтян. Его появление очень возмутило первосвященников и знать. За это его схватили, пытали. Позже убили по приказу царя.

Церковный праздник 15 июня — день памяти святого преподобного Иеронима Стридонского

Он является одним из величайших Отцов Церкви, великим ученым, переводчиком Священного Писания, богословом и аскетом. Родился примерно в 347 году в городе Стридон, что на границе Далмации и Паннонии (ныне Хорватия или Словения).

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Происходил из христианской семьи, однако крещение получил уже в зрелом возрасте, возможно, в Риме. Там же получил блестящее классическое образование, изучал риторику, грамматику, латинскую литературу и философию. Во взрослом возрасте пережил глубокий внутренний кризис, который привел к духовному обращению.

Долгое время путешествовал по Галлии, жил в монастыре в Триере, позже в Сирии. Примерно в 374 году поселился как отшельник в пустыне Халкиды.

В 382 году прибыл в Рим как участник Собора, созванный папой Дамасом I. Там он стал секретарем папы и получил широкую известность как библейский толкователь, наставник духовной жизни. Оставил рифм после смерти папы (384 год).

В 386 г. пересилился в Вифлеем, где и жил до своей смерти. Там основал женский и мужской монастыри, гостиницу для паломников, скрипторию и библиотеку. Там он завершал самое большое дело своей жизни — перевод Священного Писания на латинский язык.

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Приметы 15 июня

Народные приметы 15 июня / © unsplash.com

Жаркий день к засушливому лету и поздней и теплой зиме.

Утром много росы — ждите ясного дня без дождя.

Услышать гром будет большой урожай овса.

Что завтра нельзя делать

В народной традиции 15 июня считается опасным и нестабильным днем, связанным с мощной энергетикой перемен. Верили, что в этот день категорически нельзя отказывать в подаянии — даже малейшая скупость может обернуться потерей благосостояния или даже нищетой. Запрещалось выбрасывать еду, иначе будет голод.

Что можно делать завтра

Этот день идеально подходит для забот о доме и земле: стоит посвятить время уборке, благоустройству дома, мелким бытовым делам, починке вещей или ремонту.