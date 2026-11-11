15 лет жил с костью в животе: врачи обнаружили необычную причину боли у мужчины

Мужчина обратился в больницу из-за боли / © pixabay.com

Реклама

45-летний мужчина из Италии обратился в больницу из-за острой боли в нижней правой части живота. Врачи заподозрили аппендицит, однако обследование не выявило воспаления. Впоследствии выяснилось, что причиной дискомфорта стала кость, которую пациент случайно проглотил около 15 лет назад.

О необычном медицинском случае пишет издание Live Science.

Реклама

Мужчина 15 лет жил с костью в аппендиксе

Пациент обратился в отделение неотложной помощи из-за резкой боли в правой нижней части живота. Такой симптом нередко свидетельствует об аппендиците — воспалении червеобразного отростка, который называют аппендиксом.

Реклама

Это состояние может быть опасным, поскольку воспаленный аппендикс способен разорваться. В таком случае бактерии из кишечника попадают в брюшную полость и могут вызвать перитонит — воспаление ее внутренней оболочки. Инфекция также способна распространиться в кровь и привести к сепсису.

Однако у мужчины не было характерных признаков перитонита, в частности повышенной температуры, тошноты, обезвоживания или учащенного сердцебиения.

Врачи провели ультразвуковое исследование брюшной полости. Оно показало, что внутренние органы, в частности аппендикс, выглядят нормально без признаков воспаления.

В материале не уточняется, какое лечение было назначено пациенту после первого обследования. Однако через восемь месяцев мужчина снова обратился в больницу, поскольку боль не исчезла.

Реклама

Что обнаружили врачи во время повторного обследования

В ходе повторного визита медики подробнее расспросили мужчину о его истории болезни. Тогда он вспомнил, что примерно 15 лет назад случайно проглотил кусок длинной кости со съедобным костным мозгом.

Обращался ли он за помощью сразу после этого, в отчете не указывается.

В этот раз врачи сделали рентген брюшной полости. На снимке они увидели округлый предмет у верхней правой части таза. Его длина составляла примерно 2,5 см, а ширина — чуть более 3 см.

Компьютерная томография подтвердила, что предмет содержал костную ткань и располагался вблизи аппендикса.

Реклама

Во время лапароскопии — осмотра брюшной полости с помощью специального инструмента с камерой — врачи увидели, что аппендикс увеличился.

Кость оказалась внутри плотного образования

Хирурги проделали лапароскопическую аппендэктомию — операцию по удалению аппендикса из-за небольших разрезов в брюшной стенке.

Внутри органа они обнаружили кость, окруженную плотной массой затвердевших каловых масс. Такое образование называют копролитом или фекаломой.

Из-за него мышечные стенки аппендикса растянулись. В то же время врачи не выявили признаков воспаления.

После операции у пациента не возникло осложнений. Через два дня его выписали из больницы. В медицинском отчете не описаны дальнейшие осмотры или лечение.

Почему этот случай удивил медиков

Случаи, когда посторонние предметы попадают в аппендикс, случаются крайне редко.

В США ежегодно около 120 тысяч человек обращаются за медицинской помощью из-за проглоченных посторонних предметов. Приблизительно 90% из них — дети. У взрослых чаще всего речь идет о случайном проглатывании украшений, тогда как дети чаще проглатывают монеты, игрушки и батарейки.

Обычно небольшие предметы проходят через пищеварительную систему без ущерба здоровью в течение 48 часов. Менее 1% таких случаев нуждаются в хирургическом вмешательстве.

В то же время некоторые предметы представляют серьезную опасность. Острые вещи могут повредить пищевод или пронзить органы пищеварения. Батарейки способны вызвать химические ожоги из-за истечения кислоты, а магниты могут притягиваться сквозь стенки кишечника, вызывая повреждение тканей или кишечную непроходимость.

Посторонние предметы редко попадают в аппендикс. Это зависит от размера его отверстия, формы и габаритов проглоченного предмета, а также расположения органа в брюшной полости.

По данным отчета об этом случае, такие предметы приводят к примерно 0,005% случаев аппендицита. Раньше хирурги находили в аппендиксах куски угля, гвозди, эмаль, стекло, зубные коронки и даже пули.

Обычно посторонний предмет, который попадает в аппендикс, вызывает воспаление в течение нескольких месяцев. Однако бывают исключения.

В научной литературе описывали случай мужчины, который в детстве ел голубей, а спустя более 30 лет в его аппендиксе обнаружили 27 свинцовых дробинок. Несмотря на наличие, воспаления органа не возникло.

Авторы медицинского отчета подчеркнули, что случай итальянского пациента является первым документированным примером, когда большая кость оставалась в аппендиксе более десяти лет без значительного воспаления.

По их мнению, боль мужчины, вероятно, возникала из-за физического смещения затвердевшей массы внутри органа.

Медики назвали этот случай уникальной клинической картиной, которая может помочь лучше понять диагностику и лечение пациентов с посторонними предметами в аппендиксе.

Напомним об истории пациента из Молдовы с проблемой — врожденным пороком сердца, двустворчатым клапаном.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке: ОПЕРАЦИЯ ПОД ВЗРЫВАМИ: почему иностранцы выбирают медицину в Украине во время войны

Новости партнеров

Новости партнеров