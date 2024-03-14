15 марта — какой церковный праздник, что нельзя делать, потому что деньги "убегут" из кошелька

Завтра, 15 марта, в православном календаре день памяти мучеников Кесарийских. Святые Агапий, Пуплий, Тимолай, Ромил, два Александра и два Дионисия стали мучениками за христианскую веру. Все они жили в Кесарии Палестинской в III веке во время правления императора Диоклетиана. Во время одного из языческих праздников они отказались кланяться идолам, за что были схвачены и растерзаны зверями.

В это время в толпе были шесть юношей: два Александра, Пуплий, Тимолай, Дионисий и Ромил, который был диаконом. Они явились к правителю города Урвана и публично признались в том, что исповедуют христианство. Они были молоды, а потому правитель попросил их отказаться от веры. И они не захотели. За это их бросили в тюрьму, где сидели святой Агапий и его ученик Дионисий. Впоследствии их всех казнили.

Церковный праздник 15 марта – день памяти Никандра Египетского

Египетский Никандр (или просто Никандр) был древнеегипетским мучеником, жившим в III веке. Однако информации о его жизни нам известно достаточно мало.

Святого Никандра заметили и подвергли страшным пыткам: с него живьем содрали кожу, а затем обезглавили. Это произошло около 302 года. Его жизнь и мученичество являются примером веры и преданности, которые он нашел во времена преследований.

Приметы 15 марта

Народные приметы 15 марта / Фото: Pexels

Птички вернулись из теплых краев, начали купаться в водоемах — скоро похолодает.

Воробьи весело чирикают — нас ждут солнечные и теплые дни.

Солнце на закате яркое — пойдет дождь.

Что завтра нельзя делать

Считалось, что именно в этот день нельзя импульсивно тратить средства, иначе деньги будут просто "убегать" из кошелька. Также пытались не выходить из дома без булавки, она выступала как оберег от злых мыслей.

Что можно делать завтра

Наши предки заметили, если в этот день гром гремит, то будет хорошая погода. Также уже начинали активно готовиться к началу посевного сезона.

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