15 марта — какой церковный праздник, какие ритуалы в древности обязательно проводила молодежь

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 15 марта, в православном календаре день памяти святых мучеников Агапия и шестерых других. Это группа раннехристианских мучеников, которых Церковь чтит за их преданность Христу и мученическую смерть за веру. Их подвиг стал примером отваги и твердой веры в условиях преследований христиан во времена Римской империи.

Святой Агапий был христианином, жившим в III веке, в период правления императора Диоклетиана, когда христиане подвергались жестоким преследованиям. Вот краткое описание их жизни и мученичества:

Шесть других мучеников вместе с Агапием было шесть его спутников. Их имена в разных источниках могут варьироваться, но в большинстве случаев упоминаются такие имена, как Филотей, Евфросинья, Евлогий, Исидор, Павел и Максим. Они были схвачены вместе с Агапием и вместе с ним приняли мученическую смерть.

Эти святые мученики отказались отречься от христианской веры, даже под давлением жестоких пыток. Все они приняли мученическую смерть, а их тела были похоронены христианами, почитавшими их за подвиг веры.

Приметы 15 марта

Народные приметы 15 марта / Фото: Unsplash

Туман на 15 марта часто считался признаком того, что весна будет холодной и дождливой.

Ясная и солнечная погода прогнозирует раннее теплое лето.

Если ветер был южный или западный, это означало, что весна будет теплой и дождливой.

Что завтра нельзя делать

Считалось, что ссоры и конфликты в этот день могут принести неприятности в семью и даже болезням. Люди старались быть в этот день особенно добрыми и терпеливыми. Нельзя выносить мусор, чтобы не "вынести" из дома удачу и благополучие. Считалось, что мусор, который выносишь в этот день, может унести с собой счастье.

Что можно делать завтра

В этот день молодежь проводила различные обряды, чтобы пригласить теплое солнце и хороший урожай. На этот день приходились также весенние встречи молодежи и сватовства, где ребята обменивались песнями и поздравлениями. Также практиковались различные виды гаданий и магических обрядов, направленных на выявление будущего, особенно в отношении любви и благополучия. Молодежь могла собираться вместе для того, чтобы погадать свою судьбу или разгадать будущие события.

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