Реклама

Завтра, 15 марта, в православном календаре день памяти святых мучеников Агапия и шестерых других. Во второй половине III — начале IV века христианское сообщество в Палестине, как и во всем Римском имперском мире, переживало одну из самых жестоких волн преследований верующих. По приказу императора Диоклитиана (284 — 305), все, кто не приносил жертвы народным богам и откровенно признавал веру в Xриста, должны подвергаться пыткам и смертной казни.

Именно в этот период произошел подвиг, ставший символом христианской смелости, любви к Богу и добровольной жертвенности.

Группа молодых людей по имени Тимолаус, Дионисий, Ромул, Александр, Плеcий и еще один Александр (несколько источников называют разные имена или повторы) были совсем юными, когда стали свидетелями мученических страданий своих соотечественников за Христа в городе Кесария Палестинская. Увидев, с какой терпением и миром христиане переносили пытки, их сердца воспылали желанием стать среди тех, кто отдает свою жизнь за верность Иисусу Христу.

Реклама

Чтобы подтвердить свое решение, они связали руки за спиной и сами пришли к наместнику провинции Урубана, провозглашая: «Мы тоже христиане». Их решимость стала ответом на вопросы власти о вере, и их заключили в тюрьму.

После этого к ним присоединился известный и уважаемый человек по имени Агапий, который уже пережил некоторые страдания за Христа раньше, но не отступил от своей веры. Вместе они оставались непоколебимыми даже под угрозой жесточайших пыток.

Эти юноши не были крещены водой, но их самоотверженность Христу стала их «крещением кровью» — более высоким свидетельством веры, чем любое обрядовое участие.

Заключенных и Агапия подвергли суровой пытке. Часть растерзали дикими животными, других сожгли живьем или обезглавили. Несмотря на страшные мучения, никто не отрекся от своей веры. Их подвиг завершился мученической смертью, и они приняли венец победы во Христе.

Реклама

Приметы 15 марта

Снег 15 марта — если идет снег, то весна будет поздней, холодной и затяжной.

Солнце с утра ясное — ждите теплую и раннюю весну; хороший урожай ожидается, если ясный и тихий день.

Ветер с севера — предвещает холодную весну; ветер с востока или юга — теплую.

Что завтра нельзя делать

В этот день следует быть особенно осторожными, особенно во время прогулок в лесу, ведь по поверьям начинаются так называемые «волчьи свадьбы». В то же время существует интересная примета: если сегодня на дорогу перейдет черный кот, это считается признаком будущего благосостояния и материального благосостояния.

Что можно делать завтра

В православии этот день посвящен празднованию великомучеников. Верующие обращаются с молитвами, прося их покровительства и моления перед Богом за людей, близких и родных.