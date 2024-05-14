15 мая — какой церковный праздник, не делайте одну вещь, потому что семья потеряет благосостояние

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 15 мая, в православном календаре день памяти преподобного Пахомия Великого. Он был выдающимся духовным наставником и основателем монастырского движения. Он родился в Фиваиде, в Египте, в языческой семье, но с юности проявлял целомудрие и способность к духовному развитию. После службы в армии Пахомий принял христианство и отдал свою жизнь Богу, живя в уединенной обители. Там он встретил своего духовного наставника, старца Паламона.

По Божьему указанию, Пахомий построил монастырь в Тавеннисе, где он принимал учеников и обучал их ценностям внутренней жизни и труда. Он также создал устав совместной жизни, объединивший монахов в единство. Под его руководством монастырское движение расцветало, и оно основало еще семь монастырей неподалеку. Преподобный Пахомий имел под своим покровительством около 7000 монахов и всегда поддерживал единство всего сообщества.

Он был известен своим смирением и открытостью к советам и замечаниям от своих братьев, проявляя глубокую любовь к Богу и ближнему. В последние годы своей жизни преподобный Пахомий тяжело заболел моровицей, но продолжал служить сообществу до своей смерти в возрасте 53 лет. Его тело было похоронено у обители, и его память осталась бессмертной.

Приметы 15 мая

Народные приметы 15 мая / Фото: Unsplash

После дождя появилась радуга – больше осадков не будет.

Ласточки возвращаются с теплого края – уже не ждите холодных дней.

Багровый восход – к жаркому лету.

Что завтра нельзя делать

Запрещается в этот день рассказывать о своих планах на будущее, потому что иначе они не сбудутся. Наши предки верили, что нельзя шить и вышивать, потому что "зашьешь" свое счастье. Не рекомендуется и мыть пол, потому что вымоешь из семьи благополучие.

Что можно делать завтра

Наши предки в этот день наши предки прислушивались к кукушке. Верили, что добро вернется в стократном размере. Также крестьяне выходили в поле, сеяли пшеницу.

Читайте также: