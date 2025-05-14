Церковный праздник 15 мая / © Фото из открытых источников

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Завтра, 15 мая, в православном календаре день памяти святого преподобного Пахомия Великого — одна из ключевых фигур в истории христианства, благодаря которой монашеская жизнь приобрела четкие формы, впоследствии ставшие образцом для многих поколений в мире. укладом жизни.

Пахомий родился около 292 года в Египте в семье язычников. С детства он проявлял пытливый ум и силу характера, а в юности был принудительно мобилизован в римское войско. Именно тогда, находясь под стражей в Тибае, он впервые увидел пример настоящей христианской любви — местные христиане приносили пленным пищу и воду без пользы для себя. Это поразило Пахомия настолько глубоко, что после освобождения он принял судьбоносное решение принять крещение и полностью посвятить свою жизнь Богу.

Ища пути к внутреннему очищению, Пахомий направился к египетской пустыне, где стал учеником опытного подвижника Паламона. Вслед за учителем он вел чрезвычайно суровую жизнь: постоянная молитва, длительные посты, ночные бдения, полный отказ от собственной воли. Но впоследствии он осознал, что не всем дано выдержать такие подвиги и сердцем почувствовал: Бог зовет его создать новую форму монашеского служения.

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Приблизительно в 318 году Пахомию было даровано видение — Ангел Божий велел ему основать место, где монахи будут жить вместе, в братском единстве, под духовным руководством. Так, в Табенисе (в Верхнем Египте) возникает первый киновойной монастырь — организованное сообщество, где все подчинено молитве, труду и послушанию.

При жизни Пахомия сообщество, начатое им, стремительно росло. К концу его жизни существовало уже девять мужских монастырей и два женских, в которых проживало более семи тысяч монахов и монахинь. Он не только духовно наставлял братию, но и мудро управлял делами общины, заботясь о каждом как о своем духовном ребенке.

Умер преподобный около 348 года во время эпидемии, охватившей один из монастырей. Его тело было погребено в монастыре Табениси, однако впоследствии мощи перенесли в другое место. Ученики Пахомии, в том числе святые Теодор и Орсиссий, продолжили его дело, и традиция киновойного монашества распространилась далеко за пределы Египта — в Палестину, Сирию, Эфиопию, Италию и Галлию.

Приметы 15 мая

Народные приметы 15 мая / © unsplash.com

Если на Пахомию тепло — лето будет жарким.

На Пахома тепло — овес уродит.

Если ветер южный, то лето будет теплым и дождливым.

Что завтра нельзя делать

В этот день следует держаться подальше от всякой злобы — нельзя ссориться, носить в сердце зависть или мысленно желать кому-нибудь беды. Считается большим грехом отвращаться от нуждающегося в поддержке — помощь, оказанная с открытым сердцем, обернется добром.

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Также люди издавна верили: не стоит в этот день разглашать свои намерения или делиться планами — мол, сказанное на ветер может и не сбыться. Еще одно предостережение — воздержаться от высадки овощей: земля якобы “спит” в этот день и не принимает семян, так что труд будет напрасным.

Что можно делать завтра

В день чествования святого Пахомия люди обращаются к нему с просьбами о выздоровлении, хорошей погоде, обильном урожае и хорошем росте посеянного. Верят, что его молитва защищает поля от бедствия, а душу от уныния.

Особенно важно в этот день делать добро — помочь отверженному, поддержать слабого, пригреть голодного словом и делом. Сам Пахомий учил: не отвращайся от нуждающегося — в этом суть истинной праведности.