15 ноября – какой церковный праздник, кому молиться об исцелении от зубной боли, начало Рождественского поста

Завтра, 15 ноября, в православном календаре день памяти Гурия и Самона. Гурий и Самон были двумя правоверными мужами, жившими вблизи города Эдессы в уединенных местах, где служили Богу в посте и молитве. Они также наставляли других на путь правды и обращали многих от идолопоклонства. За это они были схвачены и поставлены перед судьей Антонином, требовавшим от них, чтобы они поклонились богу Дею и принесли кадило в храм. Гурий и Самон отказались отступиться от своей веры и были подвергнуты жестоким мучениям. Наконец, они были усечены мечом и получили венцы мученичества.

Церковный праздник 15 ноября – день памяти преподобного Паисия.

Преподобный Паисий был выдающимся монашеским наставником и писателем, жившим в XVIII веке. Он родился в Полтаве в семье священника и получил имя Петр. С детства он стремился к монашеской жизни и изучал Священное Писание и творения святых отцов. В 1741 году он принял постриг с именем Парфений, а затем Платон. Он путешествовал по разным монастырям и пустыням, ища духовного наставника и знания об исихазме. Он также посетил Святую Землю и Синайскую гору. В 1763 году он поселился в монастыре Святого Иоанна Коливы на Афоне, где собрал много монашеских учеников и основал монашескую Лавру. Он перевел с греческого на славянский язык многие произведения святых отцов, в частности, Филокалию. Также написал собственные произведения о духовной жизни, молитве и покаянии. Он скончался в 1794 году и был похоронен в своем монастыре. Был провозглашен святым в 1988 году.

Приметы 15 ноября

Народные приметы 15 ноября / Фото: Pexels

Плывут низкие облака – погода скоро ухудшится.

Сильный ветер закончится только после 6 декабря (дня Николая).

На востоке солнце имеет красный цвет — до метели.

Что завтра нельзя делать

Начинается Рождественский пост, поэтому запрещается есть мясо, молочные продукты, яйца. Также Церковь запрещает злословить, ругаться, ругаться. Нельзя громко смеяться, гулять, веселиться, лучше свободное время проводить в молитве.

Что можно делать завтра

В старину верили, что святой Гурий помогает лечить зубные болезни, а потому ему молились в этот день об исцелении. Также было принято помогать нуждающимся с едой и одеждой.

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