15 ноября — какой церковный праздник, не делайте одну вещь, потому что можете тяжело заболеть

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 15 ноября, в православном календаре день памяти святых мучеников и исповедников Гурия, Самона, Авива.

Гурий был христианским священником, служившим в городе Сесария Кападокийском (современная Турция). Согласно легенде, Гурий был первоначально одержим множеством мучений и пыток из-за отказа от отказа от своей веры во Христа. После стойкого отказа от отречения его и еще двух его собратьев казнили.

Самон – вероятно, был другом и товарищем Гурия. Он, как и его товарищи, являлся активным проповедником христианства. Когда начались преследования христиан, он пострадал вместе с другими за свою веру и принес мученическую смерть.

Авив — третий из мучеников, который, вероятно, вместе с Гурием и Самоном совершил мученичество из-за отказа поклоняться языческим богам. Они стали свидетелями веры, а их мученичество стало основанием для памяти о них в христианской церкви.

Приметы 15 ноября

Народные приметы 15 ноября / Фото: Unsplash

Снежит – снег будет лежать очень долго.

Солнце вышло только после обеда – декабрь будет теплым.

Выпало много снега до большого урожая в следующем году.

Что завтра нельзя делать

В этот день нельзя проводить ритуалы, связанные со здоровьем, в противном случае можно серьезно заболеть. Не следует отказывать в помощи нуждающимся, иначе можете навлечь на себя финансовые беды.

Что можно делать завтра

Обязательно помолитесь святым, если у вас болят зубы. Они помогут решить проблему. Также считалось, что в ночь на 15 ноября снятся вещие сны. Начинается Рождественский пост, поэтому нужно есть только постную пищу, молиться и не развлекаться.

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