Церковный праздник 15 ноября / © Фото из открытых источников

Завтра, 15 ноября, в православном календаре день памяти святых мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива. Деятельность и страдания святых Гурия, Самона и Авива относятся к периоду жестоких преследований христиан в Римской империи на рубеже III–IV веков, особенно активизировавшихся в правление императора Диоклетиана и его соправителей. Регион, в котором жили святые, — Эдеса (современная Шанлиурфа в Турции), один из важных центров раннего христианства, известный глубокой традицией благочестия и мученичества.

Гурий и Самон были уважаемы в христианской общине Эдессы за благочестивую жизнь, пастырскую ревность и нравственный авторитет. Исторические источники описывают их не только как проповедников, но и тех, кто поддерживал преследуемых, помогал заключенным и бедным, утверждал общину во времена страха и неопределенности.

В ходе гонений они были арестованы. Хотя формально их первое заключение не завершилось казнью, оба перенесли избиения, пытки и длительное содержание в тяжелых условиях, что в церковной традиции закрепило за ними титул исповедников — признавших веру перед властью, не отречься, даже если смерть не наступила немедленно.

Когда преследования усилились, Гурий и Самон были заточены повторно. В этот раз власть требовала от них формального отречения от Христа. После отказа они были подвергнуты продолжительным пыткам, а впоследствии казнены из-за обезглавления. Конкретно вторая их погибель утвердила его в числе мучеников.

Авив принадлежал к младшему поколению эдесских христиан и служил диаконом. Он отличался ученостью, красноречием и ревностью в богослужении. Его деятельность включала проповедь, пастырскую опеку и катехизацию новообращенных.

В ходе преследований Авива арестовали за отказ приносить жертву языческим богам. Он подвергся особо жестоким пыткам. Его мучители пытались склонить его к компромиссу, но безуспешно. В конце концов Авива сожгли заживо, что стало одним из самых ярких свидетельств веры в регионе.

Приметы 15 ноября

Народные приметы 15 ноября / © unsplash.com

Если небо ясное и звездное — ждите морозную и сухую зиму.

Если облака плывут быстро — это предвещает ветреную погоду в ближайшее время.

Красные или розовые закаты — предвещают оттепель или снегопад.

Что завтра нельзя делать

С 15 ноября по новому стилю начинается Рождественский пост. Придерживающиеся поста верующие с этого дня и до Рождества воздерживаются от скоромной пищи — мяса, яиц, молочных продуктов, а также от масла в понедельник, среду и пятницу. Однако истинный смысл поста заключается не только в сдержанности в питании, но и в контроле над мыслями и поступками. Только чистое сердце и помыслы позволяют встретить праздник Рождества в подлинной духовной готовности.

Что можно делать завтра

Святые Гурий, Самон и Авив считаются небесными покровителями семейной жизни. В православии сегодня к ним обращаются с молитвой об укреплении родственных отношений и помощи в поиске второй половинки. Кроме того, святого Гурия традиционно просят исцеления от зубной боли.