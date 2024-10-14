15 октября — какой церковный праздник, почему нельзя ремонтировать вещи

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 15 октября, в православном календаре день памяти Святых Отцов VII Вселенского Собора. VII Вселенский Собор, состоявшийся в 787 году в Никее (современная Турция), был созван для разрешения споров по иконопочитанию. Собор утвердил, что иконы имеют право на почитание, что является важным аспектом православного богослужения.

Основными Святыми Отцами, участвовавшими в Соборе, были:

Святой Феодор Студит — один из самых влиятельных монашеских деятелей своего времени, активно поддерживавшего иконопочитание.

Святой Герман, патриарх Константинопольский – вел борьбу с иконоборчеством и выступал за защиту священных изображений.

Святой Константин, патриарх Константинопольский — один из основных выступающих на соборе, выражавший поддержку иконопочитания.

Собор утвердил решение о чествовании икон, что подчеркнуло их роль в христианской жизни. Было принято несколько канонов, касающихся не только икон, но и общих вопросов веры и церковного строя.

Церковный праздник 15 октября – день памяти святого преподобномученика Лукияна

Он жил в IV веке и был известен своей верой и преданностью Христу. Его жизнь отличалась большими испытаниями, в частности гонениями на христиан.

Лукиан был священником в городе Антиохии, где активно проповедовал христианство и помогал нуждающимся. Его ревностная деятельность привлекла внимание язычников, и он стал объектом преследований. В те времена христиане подвергались значительным гонениям, и Лукиан не стал исключением.

Согласно церковным преданиям, он был схвачен и подвергнут пыткам из-за своей веры. Несмотря на все страдания, Лукиан оставался непоколебимым в своей вере. Его мученическая смерть стала символом верности Христу и примером для многих христиан того времени.

Приметы 15 октября

Народные приметы 15 октября / Фото: Unsplash

На траве иней придут заморозки.

Вокруг месяца круги до морозов.

Мухи еще не заснули – будет тепло.

Что завтра нельзя делать

В народе верили, что в этот день нельзя заниматься уборкой и ремонтировать вещи, в противном случае все закончится плохо. Не следует заплетать косу или стричь волосы – в пряди вплетутся болезни.

Что можно делать завтра

Это подходящий день для работы. Если вы будете заниматься любимым делом в хорошем настроении, то все в жизнь уйдет. Можно верить снам, они показывают будущее.

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