15 октября — какой церковный праздник, почему женщины должны быть особенно осторожны в этот день

Завтра, 15 октября, в православном календаре день памяти святого Евфимия. Святой Евфимий Солунский был православным преподобным, жившим в IX веке на территории Палестины. Он родился в христианской семье в городе Солун (Тесалоника) и получил имя Никита при крещении. Был одаренным учеником и изучал Священное Писание, греческий язык и философию. В 18 лет присоединился к монастырю святого Феодора Студита в Константинополе, где взял имя Евфимий и стал знаменит за свою аскетическую жизнь и богословские знания.

В 840 году Евфимий вместе с некоторыми другими монахами отправился в Палестину, где они поселились в пустыне Зиф. Там они основали новый монастырь, который стал центром духовной жизни для многих отшельников. Евфимий был настоятелем монастыря и учил своих учеников о любви к Богу и ближнему, о покаянии и молитве, о чистоте сердца и смирении. Он также совершил много чудес, исцелив больных и обращая грешников. Умер в 898 году, оставив за собой славу святости и мудрости.

Церковный праздник 15 октября – день памяти преподобномученика Лукиана.

Преподобномученик Лукиан был не только священником и богословом, но и одним из первых редакторов Библии. Он родился в Самосате, но учился и служил в Антиохии, где стал основателем Антиохийской богословской школы. Он работал над исправлением и согласованием греческих текстов Священного Писания, создав так называемую "Лукианову рецензию" Ветхого Завета.

В 840 году Лукиан был арестован за христианскую веру и заключен в Никомедию, где выдержал девять лет пыток и голода. Перед смертью он совершил литургию в темнице и причастил всех христиан, которые были с ним там. Он умер в 312 году и был похоронен в Константинополе.

Приметы 15 октября

Народные приметы 15 октября / Фото: pixabay.com

Вокруг месяца белые круги – ждите мороз.

Собака начала отказываться от еды — скоро придет беда.

Кошка пьет много воды – до ухудшения погоды.

Что завтра нельзя делать

Особенно осторожными в этот день должны были быть по народным поверьям женщины. Издавна наши предки верили, что нечистая сила будет пытаться навредить в первую очередь им. Поэтому не стоит отвлекаться от работы, не желательно ходить в лес в одиночестве, а также запрещалось стирать белье. Интересный запрет касался заплетения волос. Верили, что если в этот день заплести косу, то вплетеш вместе с ней болезни.

Что можно делать завтра

В этот день пытались заниматься домашними делами. В частности, женщины готовили к зиме ткани, а мужчины жилища. Чтобы злые духи не навредили и не испортили весь результат, пытались заниматься любой работой от утренней звезды до заката.

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