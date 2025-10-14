Церковный праздник 15 октября / © Фото из открытых источников

Завтра, 15 октября, в православном календаре – день памяти святых Отцов VII Вселенского Собора. VII Вселенский собор состоялся в 787 году в Никее (близ Константинополя). Собор был созван императрицей Ириной после периода иконоборческой ереси, когда императоры Лев Исаврий и Константин V запрещали почитание икон и разрушали их. Основной вопрос: можно ли почитать святые образы (иконы) или это идолопоклонство. Решение: иконы можно уважать, потому что они помогают духовному сосредоточению и не являются объектом поклонения, а только почитанием.

Церковный праздник 15 октября — день памяти святого преподобного Евтимия Нового и святого преподобномученика Лукияна

Святой преподобный Евтимий родился в бедной семье в Константинополе. С раннего детства проявлял стремление к аскетической жизни: избегал светской суеты, посвящал время молитве и посту. В юности поступил в монастырь, где прошел первые монашеские подвиги и обучение у старших подвижников.

Евтимий Новый провел значительную часть жизни в горах Каппадокии, где занимался постом, молитвой и духовным подвигом. Его монашеский путь отличался строгостью: постоянные моления, отказ от земных благ, отшельник.

Принимал учащихся, воспитывал их в духе монашеской дисциплины и богопознания. Его советы и наставления имели глубокий духовный смысл, сосредоточенный на молитве, смирении и духовной борьбе. Евтимий Новый активно поддерживал православную веру после периода иконоборчества, пропагандировал уважение икон. Его авторитет помог в духовном обновлении монастырских традиций в Византии. Умер 9 января 898 года.

Святой преподобномученик Лукиян был языческим жрецом в Риме. Его подлинное имя было Лукий. По свидетельству, он был известным жрецом языческого культа во времена правления римского императора Нерона.

Во время служения Лукиана апостол Петр проповедовал в Риме. Лукиан, услышав о новой вере, был потрясен ее учением. Он искал возможности встретиться с апостолом, чтобы узнать больше.

Встретившись с апостолом Петром, Лукиан принял христианство через крещение. После этого он сменил свое имя на Лукиан и стал последовательным проповедником христианской веры.

По свидетельству церковных источников Лукиан активно проповедовал христианство среди язычников, призывая их отказаться от идолопоклонства и поклоняться единому Богу. Его деятельность привлекла внимание римских властей.

В результате Лукиан был арестован и подвергнут жестоким пыткам. Он отказался отречься от своей веры. За это он был приговорен к смертной казни.

Приметы 15 октября

Народные приметы 15 октября / © unsplash.com

Осенние листья опали рано — зима будет суровая и снежная.

Ласточки улетели рано — на раннюю зиму.

Туман утром 15 октября — зима будет мокрая и снежная.

Что завтра нельзя делать

Старинные традиции советуют не стирать и не ремонтировать поломанные вещи, иначе они быстро испортятся или долго не прослужат.

Что можно делать завтра

В этот день лениться не стоит: за народными верованиями обязательно следует совершить хотя бы три дела — это принесет удачу в будущем. К святым Евфимия и Лукиана обращаются за охраной от всяческого зла и нечистых сил, а также просят их помощи в исцелении телесных недугов и душевных страданий.