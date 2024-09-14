15 сентября — какой церковный праздник, что нужно обязательно сделать, чтобы не остаться одиноким

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 15 сентября, в православном календаре день памяти святого великомученика Никиты. Никита был рожден в конце III или начале IV века, но точное место и дата его рождения остаются неизвестными. По некоторым источникам, он происходил из Тридента (современный Тренто в Италии) или из местности в Малой Азии.

Никита был священником или дьяконом. Его деятельность приходится на время правления императора Диоклетиана, ведущего преследование христиан. Известно, что святой был известен своей ревностью в служении и проповедовании христианской веры. Святого Никиту задержали за его веру, и он подвергся жестоким пыткам. Согласно легендам, он был убит или казнен, однако точные обстоятельства его мученической смерти остаются спорными. Однако его мученичество было признано в христианской традиции как свидетельство его великой преданности Христу.

Приметы 15 сентября

Народные приметы 15 сентября / Фото: Unsplash

Ясная погода – на следующий день ждите сильный ветер.

Дикие гуси сидят на земле – осень будет теплой.

В лесу много муравейников – зима будет холодной.

Что завтра нельзя делать

Нельзя ссориться, ругаться, злословить. Этот день подходит для примирения с родными и близкими. Не желательно проводить день в одиночестве, лучше сходите в гости или позовите друзей к себе.

Что можно делать завтра

Обязательно в этот день позовите в свой дом близких людей, а на стол поставьте блюдо с мясом гуся. Если вы так поступите, то точно не будете одинокими в жизни.

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