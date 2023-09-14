15 сентября — какой церковный праздник, почему нельзя сидеть дома, а лучше веселиться с друзьями

Завтра, 15 сентября, в православном календаре день памяти великомученика Никиты. Великомученик Никита Готфский был готским воином и христианином, жившим в IV веке. Он проповедовал христианство среди своих соплеменников и страдал от гонений язычника Атанариха. За свою веру во Христа он был сожжен заживо, но его тело осталось невредимым. Его мощи были перенесены в Константинополь и Сербию, где они совершали чудеса и исцеления.

Церковный праздник 15 сентября — день перенесения мощей архидьякона Стефана

Перенос мощей архидиакона Стефана — это праздник, особенный для православной церкви, ведь он вспоминает событие, которое произошло около 428 года, когда мощи святого первомученика и архидиакона Стефана были перенесены из Иерусалима в Константинополь по приказу императора Теодосия II.

Святой Стефан был одним из первых семи диаконов, которых поставили апостолы для служения бедным и больным. Он был великолепным проповедником и творил чудеса во имя Христа. За это он подвергся гонениям от иудеев, не принявших христианской веры. Они обвинили его в богохульстве и избили камнями вне города. Перед смертью он просил Бога простить его убийцам.

После его мученичества, тело святого Стефана было брошено на помойку, где его нашел один праведный иудеянин, похоронивший его на своей земле. Затем мощи святого Стефана были перенесены в Иерусалим, где они находились ко времени императора Теодосия II. Он приказал перевезти их в Константинополь и поместить в церкви святых апостолов Петра и Павла. При переносе мощей произошли многочисленные чудеса и исцеления.

Святой Стефан является покровителем диаконства, строителей, каменщиков, кузнецов, портных. Его символами являются пальмы (знак мученичества) и камни (средства его смерти). В народном календаре этот день называли "Степан-сонник".

Приметы 15 сентября

Народные приметы 15 сентября / Фото: pixabay.com

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Что завтра нельзя делать

Самое главное, чего наши предки старались не делать в этот день – не сидеть дома. Существовало поверье, что все дела, связанные с дальними путешествиями, принесут успех и счастье. Особенно в плане финансов. Также запрещалось проводить в одиночестве вечер. Обязательно приглашали друзей или родных в гости. При этом накрывали стол и веселились. Запрещено подходить близко к водоемам, водяной может отнести к себе на дно.

Что можно делать завтра

В этот день пытались отправиться в далекое путешествие, при этом не беспокоились, даже если это решалось внезапно. Верили, что само путешествие пройдет хорошо и вы можете встретить во время поездки хорошего человека.

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