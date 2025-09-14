Церковный праздник 15 сентября / © unsplash.com

Завтра, 15 сентября, в православном календаре день памяти святого великомученика Никиты. Святой Никита родился в III веке в Малой Азии, в семье христиан. Достоверные данные о точной дате рождения отсутствуют, но считается, что он жил во времена римских гонений на христиан, во время правления императора Диоклетиана (284–305).

Никита отличался несокрушимой верой, смирением и глубокой молитвой. Он был преданным последователем Христа и стремился не только к собственному спасению, но и к обращению других к истинной вере. В источниках подчеркивается его мужество и несокрушимость в отстаивании христианских ценностей перед лицом опасности.

Никита был военным начальником или даже церковным служителем и имел особую решимость защищать христианскую веру.

Никита был арестован за свою веру и отказ поклоняться языческим богам. Его подвергали многочисленным пыткам: избивали, бросали в тюрьму, а некоторые источники говорят о разных видах пыток, которые он мужественно переносил. Он оставался непоколебимым, проповедуя веру даже под угрозой смерти.

Приметы 15 сентября

Утром 15 сентября заморозки — до суровой зимы.

Теплый день предвещает тёплую и мягкую осень.

Красный закат — к ясной погоде на следующий день.

Что завтра нельзя делать

Народные приметы в этот день предостерегают от генеральной уборки: говорят, что вместе с пылью можно “смести” и собственную удачу. Не советуют выносить из дома вещи или занимать их соседям — это может привести к потерям и убыткам. Также не стоит хвастаться своими достижениями, красотой или имуществом — все, чем кичишься, рискует ускользнуть сквозь пальцы.

Что можно делать завтра

К святому Никите обращаются с молитвой о защите в беде, от злых людей, обидчиков и тех, кто хочет нанести вред, а также от невидимых врагов, подстерегающих незаметно. В этот день особенно важно творить добро — даже малейшие поступки могут: помочь нуждающемуся, подать милостыню или накормить бездомных животных — все это умножает благословения и привлекает духовную защиту.