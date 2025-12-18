15 влаголюбивых растений, которые идеально подходят для ванной комнаты

Вазоны / © Pexels

Реклама

Живые растения все чаще появляются в ванных комнатах — не только как элемент декора, но и как способ создать атмосферу домашнего спа. Впрочем, высокая влажность, пар после душа и ограниченное освещение подходят далеко не всем видам. Именно поэтому специалисты советуют заранее учитывать природные условия, в которых растение привыкло расти.

Об этом сообщило издание Real Simple.

Эксперты поделились своими рекомендациями. По их словам, лучше всего в такой среде приживаются влаголюбивые растения, способные переносить приглушенный или непрямой свет.

Реклама

Среди безусловных фаворитов — папоротники. Папоротник «птичье гнездо», который происходит из Юго-Восточной Азии и Полинезии, хорошо реагирует на высокую влажность и со временем активно наращивает листья. Он также менее прихотлив к освещению, чем многие другие папоротники, что делает его удобным для ванных комнат без больших окон. Олений рог — еще один популярный вариант. Этот папоротник является эпифитом и в природе растет на деревьях, поэтому его можно не только ставить в горшок, но и закреплять на деревянной основе и вешать на стену. Бостонский папоротник, известный еще с викторианских времен, и

Для ванных комнат с большими окнами эксперты советуют обратить внимание на алоказии. Они любят сочетание света и влажности, однако их не стоит ставить слишком близко к стеклу из-за риска солнечных ожогов листьев. Подобные условия подходят и для кротона Петра — растения с яркими пестрыми листьями, которому нужно стабильное тепло, влажный воздух и несколько часов непрямого света ежедневно.

В то же время существуют растения, которые считаются универсальными. Потос хорошо переносит как высокую влажность, так и недостаток света или нерегулярный полив. Его часто используют как подвесное растение, позволяя побегам свободно спадать с полок или карнизов. Похожей выносливостью отмечается сансевиерия, или «змеиное растение», которое почти не реагирует на изменение условий и требует минимального ухода.

Среди растений, которые хорошо чувствуют себя во влажной среде, эксперты также называют воздушные растения. Они не нуждаются в почве и естественно приспособлены к влаге, поэтому ванная комната с паром после душа для них подходит идеально. Лучше всего такие растения растут при ярком непрямом свете, в частности в ванных с большим окном.

Реклама

Алоэ не требует повышенной влажности, однако его часто размещают в ванной комнате из-за практических свойств. Гель из листьев алоэ используют для успокоения кожи и лечения незначительных ожогов. Растение требует яркого прямого света, поэтому его советуют ставить у окна.

Для тех, кто хочет добавить ванной комнате больше цвета и текстуры, подойдут калатеи. Они хорошо реагируют на влажность и непрямой свет, а некоторые разновидности могут расти даже при минимальном освещении. Английский плющ также любит влажную среду и яркий, но рассеянный свет, поэтому его часто размещают возле окон или на высоких полках.

Отдельную нишу занимают компактные и цветущие растения. Африканская фиалка хорошо чувствует себя во влажном воздухе, но требует осторожного полива, чтобы вода не попадала на листья. При отсутствии естественного света ей рекомендуют дополнительное искусственное освещение. Лилия мира отличается способностью расти в теплой, влажной среде и переносить слабое освещение, хотя эксперты отмечают ее токсичность для людей и животных.

В перечень растений, которые ассоциируются со спа-пространством, также входит бамбук. Он неприхотлив, хорошо переносит влажность и слабый свет, а благодаря форме создает ощущение покоя. Орхидеи, несмотря на репутацию привередливых, могут хорошо расти в ванной комнате при условии тепла, влажности и яркого непрямого света. Важно лишь правильно подобрать субстрат и придерживаться рекомендованного режима полива.

Реклама

Напомним, желтые листья, сухие кончики и увядание — типичные зимние проблемы комнатных растений. Специалисты рассказали, как защитить вазоны от батарей и пересушенного воздуха.