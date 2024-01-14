15 января — какой церковный праздник, почему стоит планировать венчание или заключение брака на этот день

Завтра, 15 января, в православном календаре день памяти Павла Фивейского. Павел Фивейский был первым христианским монахом-отшельником, уединившимся в египетской пустыне в IV веке. Он был учеником Антония Великого и ревностным борцом против арианства. Он принял участие в Первом Никейском соборе 325 года, где он защищал право женатых священников на супружеские отношения. Он пострадал за веру во время преследований Максимина, который вырвал ему правый глаз и подрезал сухожилие на левом бедре. Он скончался в неизвестном году.

Приметы 15 января

Народные приметы 15 января / Фото: Pexels

Ясно – лето будет жарким и сухим.

Снегопад к мокрому и холодному лету.

Раскричались синички – придут морозы.

Что завтра нельзя делать

Наши предки верили, что в этот день нельзя общаться с теми, кто гадает. Также пытались не ссориться, ведь верили, что это принесет только проблемы. А еще нельзя было ходить в грязной одежде — она по поверьям притягивает нечистую силу.

Что можно делать завтра

В старину верили, что в этот день стоит венчаться или венчаться — супруги будут жить долго и счастливо. Также носили только льняную одежду, чтобы привлечь в свою жизнь крепкое здоровье.

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