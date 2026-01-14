Церковный праздник 15 января / © Фото из открытых источников

Завтра, 15 января, в православном календаре день памяти святых преподобных Павла Тивейского и Иоанна Кущника. Преподобный Павел Тивейский — один из самых уважаемых отцов-отшельников IV века, известный строгим аскетизмом и духовной глубиной. Родился в Египте и еще юношей избрал путь отшельника, оставив мирские заботы ради служения Богу.

Его духовная практика отличалась глубокой молитвой, строгим постом и внутренней борьбой со страстями. Павел жил в одиноком ските в пустыне Тивейской (современный Египет), где его пример привлек многих последователей. Преподобный учил, что истинная свобода души достигается через отречение от мирских соблазнов и постоянное внимание к молитве и размышлению над Священным Писанием.

Павел Тивейский оставил многочисленные наставления для монахов и мирян, в которых подчеркивал важность смирения, терпения и любви к ближнему.

Преподобный Иоанн Кущник — христианский подвижник V–VI веков, известный своим нестандартным способом аскетической жизни. Иоанн предпочел не монастырскую обитель, а жизнь среди дикой природы, где проводил дни и ночи в молитве и созерцании.

Особенностью его подвига было поселение в кустах и кустарниках, из-за чего он получил прозвище “Кущник”. Такой образ жизни символизировал полное отречение от земных благ и поиск духовного единства с Богом через суровые испытания тела и духа.

Иван Кущник учил, что подлинная духовная свобода достигается не через внешние ритуалы, а через внутреннюю чистоту сердца, постоянную молитву и смиренное принятие воли Божьей.

Приметы 15 января

Народные приметы 15 января

Если мороз держится весь день — весна будет холодная и поздняя.

Птицы прилетают близко к хатам — мороз будет сильный; птички ищут пищу.

Снег или метель в этот день предсказывает богатый урожай хлеба и молока.

Что завтра нельзя делать

По народным верованиям, этот день считают особенным для магов и колдунов: якобы они передают свои знания ученикам, а затем испытывают их на людях, вызывая разные неприятности или беды. Поэтому следует быть очень осторожным: не впускать в дом чужих людей и не брать ничего от незнакомцев. Народные приметы также советуют воздержаться от важных дел и поездок, потому что день считается неблагоприятным и опасным для любых начинаний.

Что можно делать завтра

В день почитания святого Павла православные обращаются к нему с молитвами об укреплении души и тела, с просьбой избавить от болезней, сглаза или порчи. Верующие также ищут его покровительства, чтобы освободиться от негативного влияния и духовного давления, включая опасные религиозные влияния или секты.