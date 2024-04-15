16 апреля – какой церковный праздник, что запрещено делать, чтобы не испортить здоровье

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 16 апреля, в православном календаре день памяти трех мучениц Агапии, Ирины и Хионии. Святые мученицы Агапия, Ирина и Хиония были родными сестрами, жившими в конце III века вблизи итальянского города Аквилея. Они потеряли родителей в молодом возрасте и решили посвятить свою жизнь духовной благочестивой жизни, отвергая предложения о браке.

Во время гонения на христиан во времена императора Диоклетиана, три сестры были арестованы и подвергнуты пыткам. Император предложил им отречься от Христа и обещал найти для них знатных женихов, но они отказались, заявив, что их единственным Небесным Женихом является Христос.

Агапия и Хиония были заживо сожжены, а Ирина была проколота стрелами. Их тела и одежда остались невредимыми огнем, а лица прекрасными и спокойными. Эти события произошли в 304 году, и сегодня они чествуются как пример сильной веры и мужества.

Приметы 16 апреля

Народные приметы 16 апреля / Фото: pixabay.com

Увидеть радугу — погода ухудшится.

Западный ветер — к усиленной влаге.

Сильный дождь — к теплому лету.

Что завтра нельзя делать

В этот день наши предки прислушивались к кукушке. Существовало поверье, что все они вернутся к человеку, который их сказал, проблемами со здоровьем. Также нельзя заниматься рыбалкой — вместе с рыбой принесете в дом несчастья.

Что можно делать завтра

В старину именно в этот день готовили семена к высадке. Считалось, что этот день благоприятен для работ в поле и на огороде. Во время работы стоило крепко завязать на голове платок – тогда урожай будет большим.

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