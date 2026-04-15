Церковный праздник 16 апреля / © pexels.com

Завтра, 16 апреля, в православном календаре день памяти святых мучениц дев Агапии, Ирины и Хионии. По передаче Агапия, Ирина и Хиония происходили из города Фессалоники (современные Салоники). Они были сестрами по плоти или духовно родственными христианками, объединенными общей жизнью в благочестии, молитве и отказе от языческого мира.

С юности девы посвятили себя христианской вере, ведя сдержанную жизнь, исполненную поста, молитвы и милосердия. Они избегали браков и светской славы, избрав путь духовного служения.

Период их жизни пришелся во время правления императора Диоклетиана, когда христианство подверглось особо жестоким преследованиям. После разоблачения их веры сестры были арестованы и приведены в суд.

Несмотря на угрозы, их не удалось заставить отречься от Христа и принести жертвы языческим богам. Их отказ стал причиной сурового наказания.

Согласно житиям, сначала была казнена Ирина, которая до последнего дыхания сохраняла спокойствие и твердость в вере. Агапию и Хионию заключили в тюрьму и впоследствии также приговорили к смерти.

Они приняли мученическую кончину с молитвой на устах, не отрекшись от своей веры даже перед лицом смерти. Их смерть стала свидетельством духовной несокрушимости и любви к Богу.

Приметы 16 апреля

Народные приметы 16 апреля / © pexels.com

Наши предки в этот день следили за облаками.

Если еще лежит снег или возвращаются холодные ночи — весна будет длинной, а лето придет позже.

Низкий и быстрый полет птиц (журавлей, ласточок) — к непогоде или дождю.

Что завтра нельзя делать

По народным верованиям и древним приметам в этот день существует важная оговорка: не рекомендуется ничего давать в долг — ни деньги, ни какие-либо вещи. Считается, что такие действия могут «вынести из дома» благосостояние, удачу и финансовую стабильность, а также повлечь за собой потери или трудности в будущем. Именно поэтому предки пытались воздержаться от ссуд и передачи собственных вещей посторонним людям.

Что можно делать завтра

В народном календаре этот период связывается с днем Ирины Рассадницы, который традиционно считается благоприятным для огородных работ и начала активного сезона посадки. По обычаям и народным приметам сегодня хорошо заниматься высадкой рассады овощей — в частности капусты, помидоров и огурцов. Считается, что растения, посаженные в этот день, лучше приживаются, быстрее вырастают и дают щедрый урожай.