Церковный праздник 16 апреля / © Pexels

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Завтра, 16 апреля, в православном календаре день памяти святых мучениц Агафьи, Ирины и Хионии. Святые мученицы Агафья, Хиония и Ирина — три родных сестры, которые в IV веке прославились непоколебимой верой во Христа и приняли мученическую смерть во время жестоких гонений на христиан, происходивших во время правления императора Диоклетиана.

Происходили они из знатной христианской семьи, жили на территории древней Аквилеи (современная Италия) и вели строгую, набожную жизнь, посвященную молитве, соблюдению евангельских заповедей и целомудрию. С детства сестры избрали путь девства ради Господа, полностью отказавшись от светских утех и брака.

В период массовых преследований христиан, по приказу местного правителя Дионисия, они были арестованы. Постав перед судом, они отказались принести жертвы языческим богам, открыто засвидетельствовав свою веру в единого Бога и Спасителя Иисуса Христа. За это были обречены на казнь.

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Святых Агафью и Хионию были сожжены заживо. Несмотря на страшные мучения, они сохраняли чрезвычайную духовную стойкость и покой, мужественно приняв смерть ради Христа. Их младшую сестру, святую Ирину, пытались принудить к отречению веры из-за унижения — она была передана в разврата. Однако по Божьему промыслу она осталась неприкосновенной: Господь охранил ее чистоту. После этого она была казнена — по разным источникам, либо стрелам, либо сброшенной с высоты.

Приметы 16 апреля

Народные приметы 16 апреля / © unsplash.com

К этому дню зацвела мать-и-мачеха — весна уже окончательно вступила в силу.

Утром туман — к теплой, но влажной погоде.

Звездное утро — до засухи летом.

Что завтра нельзя делать

В этот день особенно важно держать сердце в чистоте: следует воздержаться от брани, ссор и грубых слов. Не стоит отказывать в помощи нуждающимся, обижать животных, питать зависть или распространять слухи — все это считается духовно неуместным.

Что можно делать завтра

У чудотворного образа Черниговской иконы Божией Матери неоднократно происходили чрезвычайные события. Особенно часто — исцеление: люди, которые приходили с верой, удивительным образом избавлялись от слепоты, проблем с ногами, ревматических болей и затяжных болезней. Молитва к Богородице может быть как искренней и личной, сказанной своими словами, так и традиционной через церковные молитвы.