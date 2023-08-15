16 августа — какой церковный праздник и почему нужно обращать внимание на ветер

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 16 августа, в православном календаре день памяти преподобных Исаакия, Далмата и Фавста. Преподобные Исаакий, Далмат и Фавст были великими подвижниками православной веры, жившими в IV-V веках. Они были игуменами Далматской обители, которая размещалась близ Константинополя.

Преподобный Исаакий был первым игуменом этой обители, основанной на месте бывшего храма Аполлона. Он был смелым покровителем православной доктрины против арианства и предсказывал гибель царя Валента, преследовавшего православных. Преподобный Исаакий умер в 383 году, передав обитель своему ученику Далмату.

Преподобный Далмат был бывшим воином, служившим в войске святого царя Феодосия Великого. Он оставил светскую жизнь и вместе со своим сыном Фавстом принял постриг у преподобного Исаакия. Преподобный Далмат был большим аскетом и чудотворцем, имевшим дар Божественных видений. Он также участвовал в III Вселенском Соборе в Эфесе, где осудил ересь Нестория. Преподобный Далмат умер после 446 года, будучи девяностолетним старцем.

Преподобный Фавст был сыном преподобного Далмата и подражал его подвигам. Он был особенно прославлен своим постом, который длился до 40 дней без еды и питья. Преподобный Фавст стал игуменом обители после смерти своего отца и продлил ее славу.

Приметы 16 августа

Народные приметы 16 августа / Фото: Pexels

Сильный ветер и дождь – ждите холодную и сырую осень.

Дует южный ветер – зима будет снежной.

Погода 16 августа показывает, какой будет октябрь.

Что завтра нельзя делать

В народе запрещалось подметать или даже выносить мусор из дома. Наши предки верили – если это сделать, то выметешь и свое счастье. Продолжается Успенский пост, поэтому верующие не употребляют мясные, молочные продукты, рыбу, яйца. Запрещено ругаться, злословить, лениться, ссориться.

Что можно делать завтра

Крестьяне 16 августа обязательно много работали. Существовало поверье, что если посвятить этот день работе, то все проделанное принесет хорошие результаты. Так как в этот период созревали ягоды, то начинали варить из них варенье, компоты, джемы на зиму. День считается благоприятным для бракосочетания, но венчаться во время поста не позволено, поэтому можно только зарегистрировать брак.

Читайте также: