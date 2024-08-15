16 августа – какой церковный праздник, почему молодым девушкам нельзя смотреть в зеркало

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 16 августа, в православном календаре день памяти святого мученика Диомида. Он жил в III веке в Малой Азии, вероятно, в городе Тарс (нынешняя территория Турции).

Диомид родился в знатной семье и с детства имел дар исцеления. Он стал врачом, но не только лечил тела людей, но и проповедовал христианскую веру, помогая людям обрести духовное здоровье. Из своего труда Диомид не брал вознаграждения, потому что считал, что этот дар ему дан Богом для служения другим.

За свою деятельность он был арестован по приказу римского императора Диоклетиана, известного своими преследованиями христиан. Святой Диомид мужественно отказался отречься от веры и продолжал прославлять Иисуса Христа, несмотря на угрозы. Его подвергли жестоким пыткам и наконец казнили, отрубив ему голову.

Есть легенда, что после казни, когда тело Диомида привезли к правителю, приказавшему его убить, тот ослеп. Считается, что это было Божье наказание за мученичество святого.

Церковный праздник 16 августа – Нерукотворного образа Господа Нашего Иисуса Христа

Этот образ возник вследствие прикосновения ткани к лицу Иисуса Христа, оставив на ней отражение Его лика.

Существует несколько легенд о происхождении этого образа. Одна из них рассказывает о правителе Эдессе, Авгаре V, который страдал тяжелой болезнью. Услышав о чудесах Иисуса, он послал своего художника Ананию, чтобы тот нарисовал портрет Христа. Однако Анания не смог этого сделать из-за сияния, исходящего от лица Иисуса. Тогда Иисус прижал полотно к лицу Своему, и на нем чудесным образом отразилось Его изображение. Этот образ был доставлен к Авгарю, который исцелился после прикосновения к нему.

Другая версия легенды, более распространенная в католической церкви, рассказывает о благочестивой женщине Веронике, которая подала Иисусу платок, когда Он нес крест на Голгофу. Иисус вытер лицо, и на платке остался Его лик. Этот образ стал первой в истории иконой и имеет большое значение для христианской традиции.

Приметы 16 августа

Народные приметы 16 августа / Фото: pixabay.com

Утром трава покрылась инеем, будет большой урожай в следующем году.

Хорошая погода – рано придет весна.

На восходе солнца красное небо до ветреной погоды.

Что завтра нельзя делать

Считается, что в этот день нельзя смотреть в зеркало. Особенно это правило касается молодых девушек. Иначе зеркало отнимет всю энергию и красоту. Также не следует гадать, потому что в жизнь придут несчастья.

Что можно делать завтра

В этот день наши предки совершали обряды против бессонницы и кошмаров. Если приснилось что-то плохое, брали 12 трав, перевязывали их красной шерстяной нитью, а затем подметали постель на уровне подушки.

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