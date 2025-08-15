Церковный праздник 16 августа / © pixabay.com

Реклама

Завтра, 16 августа, в православном календаре празднуют Нерукотворный образ Господа Нашего Иисуса Христа. Праздник связан с легендой о чудотворном образе Спасителя, который остался на холсте (называется “Убрус”), когда Иисус вытер лицо во время страданий перед распятием. Этот образ является особой святыней, ведь он считается “нерукотворным” — то есть не созданным руками художника, а явленным непосредственно Богом.

Впервые этот праздник начал праздновать в честь перенесения этого святого образа в Константинополе, где он хранился во Влахернском храме. В 944 году византийский император Константин VII организовал торжественную процессию, во время которой икону перенесли в великий собор Святого София для ее особого почитания и защиты города от врагов.

Церковный праздник 16 августа — день памяти святого мученика Диомида

Известно, что Диомид был христианином из малоазиатского региона (современная Турция), возможно, из города Тарс или близлежащих мест. Его жизнеописание подает, что он был врачом по специальности и часто помогал больным, не только телом, но и духовной поддержкой.

Реклама

Диомид известен как великий милосерд и целитель, сочетавший медицинские знания с верой в Бога. Он бесплатно лечил нуждающихся, проповедовал христианство и призвал людей отходить от языческих культов.

Во время одного из жестоких гонений на христиан (вероятно, при императоре Домициане или Нероне) святой Диомид был арестован за свою веру. Его допрашивали, пытали, но он не отрекся от Христа.

По преданию, его пытали, пытаясь заставить отказаться от веры, однако Диомид остался непреклонен. Он принял мученическую смерть как настоящий воин Христов. Его тело было выброшено на уход или сожжено, но верующие христиане сохранили память о нем и его святости.

Приметы 16 августа

Народные приметы 16 августа / © unsplash.com

Если 16 августа ясная погода и утренний туман — ждите хорошую осень с хорошим урожаем.

Теплый ветер в этот день предвещает тёплую осень и позднюю зиму.

Если 16 августа идет дождь, это знак, что в ближайшие недели будет много осадков.

Что завтра нельзя делать

По народным поверьям, 16 августа строго запрещено заниматься уборкой в доме — иначе рискуешь остаться без денег в кошельке. Также нельзя выносить сор из избы, потому что вместе с ним можно потерять свое счастье и благополучие. А еще не стоит лениться или бездельничать в этот день, потому что это может привести к неудачам в делах и потере везения.

Реклама

Что можно делать завтра

Эта дата в народном календаре имеет три названия. Первая — Ореховый Спас. Из самого названия становится ясно, что в этот день приходит время собирать орехи в садах. Вторая — Полотняный Спас. День традиционно считают благоприятным для занятий рукоделием — вышиванием, плетением и вязанием. Когда-то в этот народный праздник люди в это время ткали ткани и готовили полотна. Третья — Хлебный Спас. К середине августа обычно завершались все работы с сенокосом. Собранное зерно несли в храмы для освящения, а затем мололи на муку.