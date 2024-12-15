16 декабря — какой церковный праздник, почему не следует разговаривать с кем-то из-за порога дома

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 16 декабря, в православном календаре день памяти святого пророка Аггея. Он был одним из двенадцати малых пророков в Ветхом Завете. Он жил и предсказывал в конце VI века до Р. Х., примерно между 520 и 515 годами до Рождества Христова, во время персидского царя Дария I.

Аггей предсказывал в период, когда еврейский народ вернулся из Вавилонского плена (539 г. до Р. Х.). После возвращения евреи начали восстановление Иерусалимского храма, но из-за внутренних трудностей и внешнего сопротивления строительство было прекращено на несколько лет. Аггей имел задачу вдохновить евреев на восстановление храма. Он упрекал их за то, что они больше заботились о собственных домах и комфорте, чем о восстановлении дома Божия, и призвал их поставить Господа на первое место в своей жизни.

Пророк подчеркивал, что благословения Бога зависели от верности народа. Он говорил, что именно из-за равнодушия к храму в народе были экономические и естественные проблемы: неурожаи, засуха, недостаток пищи и питья.

Приметы 16 декабря

Народные приметы 16 декабря / Фото: Unsplash

Снегири очень громко чирикают — будет оттепель.

Увидеть, как звезда падает — до стужи.

Кот ищет теплое место, чтобы спать – будет морозная погода.

Что завтра нельзя делать

Наши предки верили, что не следует разговаривать с любым человеком из-за порога дома — это приведет к серьезной ссоре. Также нельзя в этот день ремонтировать обувь – будет беда.

Что можно делать завтра

Святого Аггея издавна считали покровителем младенцев, поэтому ему обязательно молятся об их здоровье, сохранить веру в добро и справедливость. Также часто просили у пророка, чтобы тот лишил человека лени.

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