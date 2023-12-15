16 декабря — какой церковный праздник, почему так важно провести день в кругу семьи

Завтра, 16 декабря, в православном календаре день памяти святого пророка Агея. Святой пророк Агей был одним из Двенадцати малых пророков, живших в V веке до нашей эры. Он родился в Вавилоне во время плена и вернулся в Иерусалим, где пророчествовал вместе со святым пророком Захарием. Он поощрял иудеев восстановить Иерусалимский храм, разрушенный вавилонянами. Он предсказал, что второй храм будет славнее первого, потому что в нем появится Царь мира, Спаситель всех народов.

Церковный праздник 16 декабря – день памяти преподобной царицы Феофании

Преподобная царица Феофания была супругой византийского императора Льва VI Мудрого, которая после его смерти приняла монашество и основала женский монастырь на острове Проти. Она была известна своим благочестием, милосердием и чудотворными дарами. Она умерла в 893 году и была провозглашена святой церковью.

Приметы 16 декабря

Народные приметы 16 декабря / Фото: Pexels

На деревьях иней — к морозу.

Морозная погода — такой она будет до Крещения.

Какая погода — таким апрель будет.

Что завтра нельзя делать

Этот день не подходит для генеральной уборки, потому что иначе вас будут ждать одни неудачи в следующем году. В этот день кошелек не должен быть пустым — чтобы не провести год в финансовых проблемах, положите в него хотя бы несколько монет.

Что можно делать завтра

Очень важно этот день провести в кругу семьи, а если нужно отлучиться из дома, то сделать это ненадолго. От этого, по поверьям предков, зависит счастье семьи.

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