Сегодня, 16 декабря, в православном календаре день памяти святого пророка Аггея. Аггей жил в VI веке до нашей эры, примерно между 520 и 518 годами до н.э., в период после возвращения евреев из Вавилонского плена. Его пророчества зафиксированы в Книге пророка Аггея, входящей в малых пророков Ветхого Завета. Основной исторический фон его деятельности — восстановление храма в Иерусалиме, который оставался недостроенным после возвращения из ссылки.

О личной жизни Аггея мало что известно; даже его происхождение и семейное положение не указаны в Библии. Считается, что он был старшим среди пророков своего времени, поддерживавших народ в сложный период восстановления религиозной жизни. Основная цель его пророческой деятельности — подбодрить евреев, откладывавших строительство храма, и призвать их к усердному служению Богу.

Он — пример простого, но решительного служения Богу, который смог вдохновить народ на конкретные действия через слова поддержки и призыва к покаянию. Аггей часто рассматривается как символ активной духовной жизни и готовности действовать.

Приметы 16 декабря

Ясная и морозная ночь 16 декабря — зима будет суровой и долгой.

Иней на ветках утром — ждите продолжительных морозов.

16 декабря ветер дует с севера — морозы задержатся до конца января.

Что сегодня нельзя делать

В этот день следует избегать ленивости — святой Аггей не терпит безделья, а также не следует разговаривать с человеком через порог — это может привести к конфликту.

Что можно делать сегодня

Святой Аггей считается небесным хранителем детей. В православный праздник к нему обращаются с молитвами о здоровье младенцев, просят уберечь их от сглаза, направить на праведный путь, избавить от вредных привычек и сохранить в сердце веру и добро. Считалось, что пророк Аггей помогает каждому найти правильный жизненный путь, особенно ценит тех, кто добросовестно трудится, и его просят избавить от лени и безразличия.