16 февраля — какой церковный праздник, что нужно делать в этот день, чтобы "призвать" весну

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 16 февраля, в православном календаре день памяти святых мучеников Памфила, Порфирия и других. Памфил был пресвитером и учёным богословом в городе Кесария Палестинская. Он возглавлял знаменитую богословскую школу и библиотеку, собранную Оригеном. Известный как ревностный проповедник Слова Божьего, он занимался переписыванием и распространением Священного Писания, стремясь сделать его доступным для всех. За свою веру он был арестован и подвергнут жестоким пыткам, но не отрекся от Христа. В течение двух лет находился в тюрьме, где продолжал учить и укреплять братьев по вере.

Порфирий был слугой Памфила. Когда его учителя подвергли пыткам, он мужественно признал себя христианином и просил разрешения похоронить его тело после смертной казни. За это его схватили, подвергли жестоким мучениям и казнили – его сожгли заживо.

Вместе с Памфилом и Порфирием пострадали еще несколько христиан:

Валент (или Валентин) – пожилой диакон, знаток Священного Писания.

Селевкий – бывший воин, оставивший службу ради веры во Христа.

Феодул – пожилой слуга наместника, открыто признавшего Христа.

Юлиан – христианин, случайно пришедший к месту казни и поклонявшийся святым мученикам. Его тоже схватили и казнили.

Все они подверглись жестоким пыткам и были казнены из-за усечения мечом или сожжения. Их подвиги стали символом непоколебимой веры и мужества перед смертью. После казни тела мучеников были тайно погребены благочестивыми христианами. Впоследствии их имена были вписаны в святцы, а их память обитает в традиции Православной Церкви.

Приметы 16 февраля

Народные приметы 16 февраля / Фото: Unsplash

Если ветер сильный, то лето будет дождливым.

Солнце в обед — весна придет рано.

Если день морозный – зима еще долго продержится.

Что завтра нельзя делать

Нельзя ругаться и ссориться – считалось, что конфликты в этот день приведут к длительной вражде. Запрещалось выходить из дома после заката без надобности – верили, что в этот вечер нечистая сила может сбить человека с дороги. Не стоит начинать новые дела – день не подходил для больших перемен или важных решений.

Что можно делать завтра

Так как среди святых мучеников были образованные люди и учителя, то этот день считали благоприятным для обучения, чтения и общения с мудрыми людьми. Важно было прислушиваться к советам старших. Считалось, что в преддверии весны темные силы особенно активны. Для защиты в домах зажигали свечи, кропили дом святой водой и молились за благополучие семьи. В некоторых регионах Украины в этот день молодежь пела веснушки, чтобы поскорее прогнать холодное время года и навлечь тепло.

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