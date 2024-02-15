16 февраля – какой церковный праздник, ни в коем случае не выливайте грязную воду на снег и не рубите деревья

Завтра, 16 февраля, в православном календаре день памяти святого Памфила и 11 мучеников. Святой Памфил был пресвитером и принадлежал к числу двенадцати мучеников, отдавших свою жизнь за Христа в Кесарии Палестинской во время царствования Диоклитиана. Диакон Валент и Павел, а также другие исповедники стали частью этой группы мучеников. Памфил был основателем библейской школы и пресвитером этого града. Он родился в Вырите, был одаренным и духовно мудрым. Его жизнь была украшена благотворительностью и славным исповедничеством Христовым.

Другой мученик, Валент, был дьяконом Елийской церкви. Он был почтенным летом и разумом. Третий мученик, Павел, горел ревностью за благочестие. Он уже раньше претерпел сожжение за Христа.

Эти трое вместе с другими мучениками были брошены в тюрьму, где находились два года. Позже их вывели перед судище нечестивого палача Фирмилиана-игемона. Святых юношей и египетских мучеников спрашивали об их вере и родине. Они признали себя христианами и назвали свою родину Вышний Иерусалим. Эта группа мучеников, включая святого Памфила, отдала свою жизнь за веру во Христа, став примером отваги и верности.

Приметы 16 февраля

Народные приметы 16 февраля / Фото: Pexels

Теплая и солнечная погода показывает, что скоро похолодает.

Снегопад — к большому урожаю.

Туман стоит — лето будет холодным.

Что завтра нельзя делать

В этот день наши предки старались не выливать на снег грязную воду и не выбрасывать мусор. Верили, что иначе будут жить в бедности и несчастьях. Также было запрещено рубить деревья, ведь за это очень скоро придется расплачиваться большим количеством проблем.

Что можно делать завтра

День обычно проводили дома с семьей. Но важно было как можно больше времени провести именно с самыми родными людьми. Тогда вас будет ждать счастья и семейное благополучие.

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