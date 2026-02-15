Церковный праздник 16 февраля / © Pixabay

Завтра, 16 февраля, в православном календаре день памяти святых мучеников Памфила, Порфирия и других. Святой Памфил родился в III веке на территории Кесарии Палестинской. Уже с юных лет он отличался глубоким духовным стремлением, учился Священному Писанию и богословию, а затем возглавил местную христианскую общину как священник. Его деятельность отличалась не только проповедническим трудом, но и благотворительностью, попечением о бедных и больных.

Во времена жестоких гонений на христиан в правление императора Диоклетиана Памфил не скрывал своей веры. Он был арестован, подвергнут жестоким пыткам и несправедливым обвинениям, но не отрекся от Христа. Святой Памфил принял мученическую смерть, засвидетельствовав своей смертью непоколебимость духа и силу веры.

Порфирий был духовным учеником Памфила и верным служителем Церкви. Он разделил судьбу своего наставника, поддерживая верующих во времена преследований и продолжая пастырскую деятельность, когда другие христиане убегали или отрекались от веры. Порфирий испытал многочисленные страдания и в конце концов отдал свою жизнь за Христа, став примером бесстрашной преданности и мужества.

Памфил и Порфирий были не одинокими в своей борьбе. Вместе с ними пострадали многочисленные ученики и последователи, среди которых священники, дьяконы и миряне. Все они отличались верностью Христу, мужеством и готовностью отдать жизнь за веру. Имена этих сподвижников сохранились в церковных преданиях как символ несокрушимого духа и святости.

Приметы 16 февраля

Народные приметы 16 февраля / © Pixabay

Если 16 февраля будет тепло и солнечно, весна будет ранней и мягкой.

Сильный ветер или метель в этот день предвещают холодную весну и поздние заморозки.

Ясное небо вечером до морозной ночи.

Что завтра нельзя делать

16 февраля по народным приметам не стоит участвовать в финансовых операциях — занимать или давать деньги. Также лучше отложить работу с иглой и нитью: шитье и вязание не дают удачи.

Что можно делать завтра

В этот день сердце обращено к святым мученикам, отдавшим жизнь за веру в Господа. В молитве к ним просят защиты, исцеления, здоровья и помощи в жизненных делах. Главное — искренность намерений: только чистое сердце способно достичь Божьей благодати.