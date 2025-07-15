Церковный праздник 16 июля / © Фото из открытых источников

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Завтра, 16 июля, в православном календаре день памяти святого священномученика Атеногена и 10 его учеников. Святой Атеноген был епископом в Себастии (Малая Армения, теперь территория Турции). Он возглавлял небольшую христианскую общину и духовно заботился о монахах в одном из монастырей. По преданию, его деятельность пришлась во время правления императора Диоклетиана (284–305) или Максимиана Галерия, когда гонения на христиан были особенно жестокими.

Атеноген был не только епископом, но и подвижником, наставником братии в монастыре. Он воспитывал своих учеников в духе жертвенной любви, несокрушимой веры, аскезы и молитвы. Десять ближайших учеников стали его верными последователями, готовыми следовать за ним даже до смерти.

Во время очередного гонения Атеногена вместе с его учениками был арестован. Их пытались заставить отречься от Христа из-за угроз, пыток и искушений. Всех подвергли жестоким мучениям. Несмотря на страдания, они остались непоколебимыми в вере.

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Учеников святого, одного за другим, казнили на глазах у учителя, чтобы сломить его дух. Но святой Атеноген не только не испугался, но и ободрял своих духовных детей до последнего мгновения. После смертной казни ученика самого Атеногена обезглавили.

Приметы 16 июля

Народные приметы 16 июля / © unsplash.com

Какая погода 16 июля — такая будет и вторая половина августа.

День ясный и жаркий — зима будет поздней и мягкой.

В этот день пошел дождь — жди дождливую погоду еще 7 дней.

Что завтра нельзя делать

В народе считалось, что 16 июля не следует ничего рубить, пилить или ломать — даже по хозяйственным делам, ведь вместе с тресками можно “отсечь” от себя удачу. Не рекомендовали также мыть пол или подметать, чтобы не вымести благосостояние из дома. А еще в этот день лучше не обращаться с просьбами о повышении или надбавке: такие дела, по поверью, обречены на неудачу.

Что можно делать завтра

Согласно древнему обычаю, именно в этот день начинала жатва — выходили в поле собирать первую рожь. В народном календаре это было время активного труда и вместе с тем особого единства: считалось хорошим знаком провести день рядом с родными, в теплой семейной атмосфере.