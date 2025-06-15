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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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16 июня — какой церковный праздник, почему в этот день нельзя шуметь и громко разговаривать

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Церковный праздник 16 июня

Церковный праздник 16 июня / © Фото из открытых источников

Завтра, 16 июня, в православном календаре день памяти святого Тихона епископа.

Юноша получил хорошее образование, сначала был чтецом в храме, позже пресвитером. Благодаря своей мудрости и добросердечию в 380-390 годах стал епископом Аматунта. В те времена на Кипре жило много язычников, поэтому Тихон начал энергично проповедовать Слово Божье, возводить храмы, обращая их в христианство.

Доподлинно неизвестно, когда умер святой Тихон. Однако, по церковным преданиям, он отошел в вечность в глубокой старости. Его мощи хранятся на Кипре, хотя некоторая их часть была перевезена в Константинополь.

Приметы 16 июня

Народные приметы 16 июня / © Pixabay

Народные приметы 16 июня / © Pixabay

  • Солнечный день до сухого лета.

  • Утром много росы — днем будет хорошая погода.

  • Услышать гром к продолжительному непогоде.

Что завтра нельзя делать

Говорят, что труд на огороде в этот день не принесет никакой пользы — как будто пойдет прахом. Не следует поднимать шум, шуметь, громко разговаривать — это может отогнать счастье и согласие из дома.

Что можно делать завтра

К святому Тихону обращаются с молитвами о мире и порядке в семье, об облегчении в домашних заботах и об исцелении родных от болезней. В народе верят, что он особенно помогает тем, кто страдает зубной болью, даря облегчение через искреннюю молитву.

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