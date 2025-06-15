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16 июня — какой церковный праздник, почему в этот день нельзя шуметь и громко разговаривать
Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 16 июня, в православном календаре день памяти святого Тихона епископа.
Юноша получил хорошее образование, сначала был чтецом в храме, позже пресвитером. Благодаря своей мудрости и добросердечию в 380-390 годах стал епископом Аматунта. В те времена на Кипре жило много язычников, поэтому Тихон начал энергично проповедовать Слово Божье, возводить храмы, обращая их в христианство.
Доподлинно неизвестно, когда умер святой Тихон. Однако, по церковным преданиям, он отошел в вечность в глубокой старости. Его мощи хранятся на Кипре, хотя некоторая их часть была перевезена в Константинополь.
Приметы 16 июня
Солнечный день до сухого лета.
Утром много росы — днем будет хорошая погода.
Услышать гром к продолжительному непогоде.
Что завтра нельзя делать
Говорят, что труд на огороде в этот день не принесет никакой пользы — как будто пойдет прахом. Не следует поднимать шум, шуметь, громко разговаривать — это может отогнать счастье и согласие из дома.
Что можно делать завтра
К святому Тихону обращаются с молитвами о мире и порядке в семье, об облегчении в домашних заботах и об исцелении родных от болезней. В народе верят, что он особенно помогает тем, кто страдает зубной болью, даря облегчение через искреннюю молитву.