Церковный праздник 16 июня / © Фото из открытых источников

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Завтра, 16 июня, в православном календаре день памяти святого Тихона епископа.

Юноша получил хорошее образование, сначала был чтецом в храме, позже пресвитером. Благодаря своей мудрости и добросердечию в 380-390 годах стал епископом Аматунта. В те времена на Кипре жило много язычников, поэтому Тихон начал энергично проповедовать Слово Божье, возводить храмы, обращая их в христианство.

Доподлинно неизвестно, когда умер святой Тихон. Однако, по церковным преданиям, он отошел в вечность в глубокой старости. Его мощи хранятся на Кипре, хотя некоторая их часть была перевезена в Константинополь.

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Приметы 16 июня

Народные приметы 16 июня / © Pixabay

Солнечный день до сухого лета.

Утром много росы — днем будет хорошая погода.

Услышать гром к продолжительному непогоде.

Что завтра нельзя делать

Говорят, что труд на огороде в этот день не принесет никакой пользы — как будто пойдет прахом. Не следует поднимать шум, шуметь, громко разговаривать — это может отогнать счастье и согласие из дома.

Что можно делать завтра

К святому Тихону обращаются с молитвами о мире и порядке в семье, об облегчении в домашних заботах и об исцелении родных от болезней. В народе верят, что он особенно помогает тем, кто страдает зубной болью, даря облегчение через искреннюю молитву.