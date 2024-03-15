16 марта — какой церковный праздник, как уберечь себя от бедности и неприятностей

Завтра, 16 марта, в православном календаре день памяти святого Савина Ермопольского. Он был древнеегипетским мучеником, жившим в III веке. Родился в городе Гермополь (Ермополь), располагавшемся в Египте. Святой Савин был начальником в своем городе.

Из-за гонений, направленных на христиан в царствование Диоклетиана, многие верующие стали мучениками. Святой Савин решил покинуть свой дом, власть, богатство и всех родных. Он тайно ушел из города и поселился в одном отдаленном селении вместе с другими христианами. Там он проводил дни и ночи в постах и молитвах.

Служители же идолов очень ревностно искали Савина, князя Гермопольского, чтобы причинить ему мучения. Один нищий, получавший милостыню от святого Савина, предал его. Он пришел к язычникам и показал им, где скрывается святой. Язычники задержали святого, терзали его острым железом, жгли огнем. Наконец его утопили в реке.

Святой Савин стал примером веры и преданности, отстаивая свою религию во время преследований. Его жизнь и мученичество напоминают нам об отваге и верности.

Приметы 16 марта

Народные приметы 16 марта / Фото: Pexels

Теплый день – такой будет весна.

Утром на землю опустился туман – лето будет холодным и дождливым.

Много дождей – ждите плохого урожая.

Что завтра нельзя делать

Наши предки верили, что в этот день нельзя давать взаймы деньги, потому что это приведет к бедности. А после заката не рекомендуется есть — это также окажет негативное влияние на материальное благополучие. Разжигание любого очага (печь, камень, свеча) станет причиной неприятностей и несчастий. А женщинам в этот день запрещалось носить тяжелые вещи. Верили, что они прибавят к жизни проблем, которых и так хватает.

Что можно делать завтра

В старину в этот день крестьяне извлекали повозки, проверяли их и ремонтировали при необходимости. Потом обязательно проезжали по селу, чтобы проверить, все ли хорошо работает. А вот сани уже натирали и оставляли до зимы. Идеальным этот день считался для совершения любых покупок и любовных дел. Потому часто на ету дату планировали свадьбу.

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