16 марта — какой церковный праздник, почему нельзя брать и давать деньги взаймы

Что сегодня за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Сегодня, 16 марта, в православном календаре день памяти святых мучеников Савина и Папы. Святой Савин был, вероятно, христианским священником или диаконом, жившим в период великого преследования христиан при императоре Диоклетиане (III-IV век). Во время правления Диоклетиана в Римской империи христиане подвергались многочисленным преследованиям и пыткам, поскольку они отказывались поклоняться римским богам и императору как божеству.

Савин, как и многие христиане того времени, не соглашался с требованиями императора и оставался верен Христу, что привело к его аресту. По свидетельствам традиций, Савин подвергся жестоким пыткам, а затем был казнен за веру. Место его мученичества и смерть не точно определены, но его память жива в христианских общинах, где он почитается как мученик.

Что касается святого Папы, то его личность тоже может быть несколько неоднозначна, поскольку в истории есть несколько святых с таким именем. Но наиболее известен Папа, который тоже был мучеником, пострадал за христианскую веру. Существует также вероятность, что Папа – это святое имя для нескольких мучеников, живших в разных временах и регионах, поэтому информация о нем может быть объединена в одном образе.

Согласно некоторым источникам, Папа был, вероятно, диаконом или другим священным служителем, активно распространявшим христианство. Как и Савин, он был казнен из-за отказа от поклонения римским богам и императору. Его мученичество стало символом мужества и веры, и его память отмечается в церквях, где его имя чествуется среди мучеников.

Приметы 16 марта

Народные приметы 16 марта / Фото: Unsplash

Если этот день солнечный, то лето будет теплым, а осень — богатой на урожай.

Гроза или сильный ветер указывают на возможные неурожайные сезоны в будущем.

Если в этот день не было снега, а 16 марта он появился, то весна будет холодной и дождливой.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя работать на земле в этот день, особенно в день памяти мучеников. Это связано с уважением к святому дню и запретом на тяжелый физический труд. Не стоит давать взаймы деньги в этот день, поскольку в народе считалось, что это может повлечь за собой финансовые трудности в течение года.

Что можно делать сегодня

В этот день в некоторых регионах устраивали весенние забавы, гуляния, пели песни о приходе весны. Женщины молились о благополучии семьи, благословении на труд в поле.

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