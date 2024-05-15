16 мая — какой церковный праздник, почему в этот день в первую очередь нужно заниматься землей

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 16 мая, в православном календаре день памяти преподобного Феодора Освященного. Святой Феодор был монахом, жил в IV веке в Египте.

Феодор родился в знатной и богатой семье, но в возрасте 14 лет ушел из дома и присоединился к монастырю. Там он стал учеником Пахомия Великого, известного монаха и основателя монастырской жизни.

После смерти Пахомия, Феодор остался руководить монастырем и стал главой всех Фиваидских обителей. Феодор имел дар чудотворения и умер в глубокой старости.

Приметы 16 мая

Народные приметы 16 мая / Фото: Unsplash

Облака быстро плывут — ждите сухую и ясную погоду.

Прогремел гром — будет большой урожай.

Вороны громко каркают — плохой знак.

Что завтра нельзя делать

В этот день наши предки старались не есть первые блюда, потому что существовал запрет на пользование ложками. Верили, что это призовет беду. Также не убирали дома, пока не сделают все дела на огороде. В первую очередь занимались землей, чтобы она дала большой урожай.

Что можно делать завтра

Существовала традиция есть в этот день злаковую кашу. Верили, что такое блюдо точно подарит человеку здоровье.

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